Il a été révélé que Steven Knight Oui Ridley Scott fera équipe pour une nouvelle série télévisée sur le seconde Guerre mondiale titré «Routes de la liberté».

La série comprendra 10 épisodes basés sur les livres de Sir Antony Beevor, avec l’idée de raconter l’histoire du seconde Guerre mondiale de différents points de vue à travers le monde.







Selon les informations de Date limite, ‘Routes vers la liberté’, «Décrira des réalités brutales de différents points de vue, avec des personnages non seulement de États Unis ou la Royaume-Uni, mais aussi de Russie, Allemagne, France et dans d’autres pays du monde ».

La description a également révélé que l’émission se concentrera sur «l’humanité et les personnages unis à travers une histoire dramatique».

«Certaines de ces histoires seront maladroites, mais héroïques, et la course entre les est et le Ouest Attraper Berlin il éclairera les fondements mêmes de la guerre froide ».







Le créateur de « Peaky Blinders », Steven Knight il travaille également sur une série télévisée sur la scène musicale des années 80.

Ridley Scott est en train de filmer «Maison de Gucci», qui met en vedette Lady Gaga Oui Pilote Adam, avec une date de sortie prévue pour le 24 novembre suivant.