Steve Wozniak, fondateur d’Apple, porte plainte contre Tesla

Il semble que nous apprenions à connaître les nouveaux grands-parents ciboulette de l’industrie, Wozniak parmi eux, même si en réalité il n’y a pas quelques experts qui « craignent » l’IA.

Le plus drôle, c’est que Wozniak, co-fondateur d’Apple et toujours une voix autoritaire, possède une Tesla.

Wozniak n’est pas la première voix que nous avons entendue dénoncer l’IA et ses progrès excessifs, ce n’est pas en vain que nous avions déjà lu de nombreux experts sur leurs craintes à cet égard, et même le PDG de Google affirme que nous ne sommes pas encore prêts pour l’intelligence artificielle. Cependant, ces derniers temps à chaque fois que le co-fondateur d’Apple ouvre la bouche, le pain lèveou du moins il semble que oui, eh bien maintenant ce bon vieux Steve a durement attaqué Tesla et par extension à Elon Musk.

Loin de critiquer à nouveau un ChatGPT qui consomme énormément de ressources pour fonctionner, le ancien PDG d’Apple et icône de la Silicon Valley a osé affirmer que l’IA l’inquiétait beaucoup et que si vous voulez voir une IA qui peut vous tuer, vous devriez idéalement acheter une Tesla et voyez par vous-même.

Il le fait également de manière autorisée, puisque il possède une Tesla et avait déjà fustigé par le passé contre les voitures de société de Musk et promesses non tenues de fonctionnalité Auto-conduite complèteque la société basée au Texas vend depuis des années mais ne s’est jamais concrétisé offrant une conduite autonome réelle et fiable.

Selon le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, les voitures Tesla sont les voitures idéales pour tous les passionnés d’IA qui veulent se suicider.

Maintenant, comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, le même Steve Wozniak a encore une fois été particulièrement dur avec Tesla et son développement de la conduite autonome, atteignant dire directement que « Tesla veut te tuer » et que les ambitions de Tesla elle-même et d’autres constructeurs autour des voitures sans conducteur sont inutiles et dangereuses.

Dit Wozniak, Description du système de conduite autonome de Teslaque c’est « les passionnés d’IA de voiture devraient acheter s’ils veulent se suicider »en complétant la phrase par un autre qualificatif cinglant à propos de cette technologie, qu’il appelle « tueur en série ».

Le plus curieux est que Steve a été l’un des premiers clients de Tesla en 2013 après avoir posté une photo de lui en train de boire de l’essence, et bien qu’il ait déjà acheté plusieurs Model S a toujours critiqué le système FSD de la société de Muskil s’agit donc plus d’une histoire d’amour/haine que d’un assaut.

