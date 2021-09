Steve Urkel revient dans le nouveau spécial vacances de Cartoon Network

Steve Urkel fait son retour à la télévision dans un nouveau spécial animé avec Affaires de famille la star Jaleel White reprenant le rôle. Écrit et produit par Wyatt Cenec, le spécial musical animé des vacances est surnommé Did I Do That to the Holidays? Une histoire de Steve Urkel. La spéciale fait partie d’un nouveau bloc de programmation pour Cartoon Network appelé ACME Night, qui fera ses débuts plus tard ce mois-ci.

ACME Night, qui porte le nom de la société fictive de Looney Tunes dessins animés, lancera chaque semaine un nouveau film familial, à commencer par le film de super-héros DC Shazam. Le bloc apportera également d’autres nouveaux titres. De même que Est-ce que j’ai fait ça aux vacances ? Une histoire de Steve Urkel, les autres titres annoncés incluent Joyeux petit Batman et un sans titre Dessins Animés Looney Tunes film. Bien que les spéciaux fassent leurs débuts sur Cartoon Network, ils seront disponibles sur HBO Max à partir de l’année prochaine.

« Dans le monde d’ACME, tout est possible, et je dis bien tout, » a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. « Nous savons que les familles veulent passer du temps ensemble, nous avons donc créé une destination pour les histoires multigénérationnelles qui rassemblent les familles grâce au pouvoir de l’imagination. »

Dans Est-ce que j’ai fait ça aux vacances ?L’histoire de Steve Urkel, « la saison des vacances est arrivée, et le brillant mais sujet aux accidents Steve Urkel a déjà gâché sa fête locale en humiliant publiquement le Père Noël d’un centre commercial. Dans sa tentative de faire les choses correctement et de marquer de bons points avec le grand gars du pôle Nord , Steve crée une invention qui ne fait qu’empirer les choses. En utilisant son gros cerveau et son cœur encore plus grand, Steve doit trouver le vrai Père Noël pour voir s’ils peuvent ensemble aider la ville à redécouvrir l’esprit des fêtes. «

Jaleel Blanc reprend son rôle de voix de Steve Urkel dans le spécial. En 2019, il reprend le rôle sous forme animée pour la série de dessins animés Scooby-Doo et devinez qui ? dans l’épisode « Quand Urkel-Bots Go Bad! » L’année dernière, White a également joué dans la série comique en direct Le grand spectacle sur Netflix. Plus récemment, il a lancé une nouvelle gamme de produits à base de cannabis ItsPurpl contenant la variété Purple Urkle qui sera vendue dans les dispensaires californiens.

Bien sûr, White est surtout connu pour avoir joué le rôle de Steve Urkel dans la sitcom classique Affaires de famille. À l’origine, Urkel a été écrit comme un personnage unique, mais il a si bien séduit le public qu’il est devenu une star à plein temps de la série. La sitcom a été diffusée pendant neuf saisons entre 1989 et 1998, faisant du personnage d’Urkel une icône de la culture pop dans les années 1990. Avant son travail de voix off sur Scooby-Doo et devinez qui ? et Est-ce que j’ai fait ça aux vacances ?, White n’avait plus joué le rôle depuis les années 1998 Affaires de famille final.

ACME Night sera lancé sur Cartoon Network dans la soirée du dimanche 19 septembre à 18 h HE/PT. Parmi les autres événements annoncés de l’ACME Night, citons le Aquaman : Roi de l’Atlantide, Batman : Croisé en cape séries, Gremlins : Les secrets du Mogwai, Série d’événements de compétition Harry Potter Wizarding World, et Licorne : Guerriers éternels. De même que Shazam, d’autres films qui seront diffusés incluent Homme d’acier, Teenage Mutant Ninja Turtles, et Détective Pikachu. Cette nouvelle nous vient de TVLine.

