Steve-O s’ouvre sur Jackass Forever Firing de Bam Margera : « It’s Tough Love »

La présence de Bam Margera a manqué aux fans de longue date dans Abruti pour toujours. Alors que la star de longue date de la franchise devait revenir dans le quatrième film de la série, il avait été licencié pendant la production pour ne pas avoir respecté les directives strictes en matière de bien-être, y compris l’exigence qu’il reste sobre. Les cinéastes disent que Margera a violé cet accord, bien qu’il ait ensuite intenté une action en justice contre eux, affirmant que c’était injuste. La poursuite a depuis été réglée pour un montant non divulgué.

En tout cas, c’était dommage que Bam Marguera n’aurait pas pu être plus impliqué dans Abruti pour toujours. Dans une nouvelle interview avec Mike Tyson sur Hotboxin‘, Steve-O éclairer la situation de leur point de vue. Il a fait référence à une remarque qu’il avait précédemment laissée à Margera sur Instagram et reste fidèle à ces mêmes sentiments aujourd’hui, à savoir que son licenciement est venu d’un lieu d’amour. Steve-O parle d’expérience comme quelqu’un que ces mêmes personnes avaient aidé avec ses propres problèmes de toxicomanie.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Si je l’ai dit dans un commentaire sur Instagram, si je le dis maintenant, c’est vraiment ce que je ressens. La façon dont Jackass a traité Bam en lui faisant passer des tests de dépistage de drogue, en lui disant que son contrat l’obligeait à être sobre pour le film … Qu’est-ce que c’était, qu’ils l’aimaient. Ils se souciaient de lui. Et ce sont exactement les mêmes personnes qui ont organisé une intervention qui m’a sauvé la vie. Ces gens, ils ont putain de pied, ils ont dit, « Ce qui se passe doit s’arrêter, et nous allons faire ce que nous pouvons pour que ça s’arrête. » Et pour moi, cela signifiait qu’ils ont fait une intervention. Ils m’ont enfermé dans mon premier service psychiatrique… Et c’était tout ce qu’ils pouvaient faire. »

Steve-O explique en outre comment il était très bien connu que Margera avait eu du mal dans les années précédentes Abruti pour toujours était éclairé au vert. Tandis que le Âne L’équipe voulait que Margera rejoigne les autres stars de la franchise, le plus important était qu’il reste en bonne santé. L’espoir était que l’attrait de revenir dans un film théâtral, ainsi que le gros gain que cela apporterait, aideraient Margera à rester propre.

« Bam a eu tellement d’interventions. Il a été enfermé dans tellement de cures de désintoxication. Au moment où nous faisions ce film Jackass, Jackass 4, il n’y avait tout simplement rien … Vous savez, ils ont pensé: » Peut-être que si nous essayons ça. peut être dans le film si vous êtes en bonne santé et restez sobre. C’est la dernière putain de chose qu’ils ont dû essayer. Et avec la promesse de millions de dollars, et tu vas être dans un film, même quand même, il n’avait tout simplement pas le pouvoir de rester sobre et d’être en bonne santé. C’était la première fois que Bam avait des conséquences. Ce n’était pas qu’ils essayaient de le célibataire [out]. Tout le monde aurait adoré l’avoir pour le film. Ce serait mieux pour le film. Tout le monde aurait adoré ça. »

Steve-O dit que la santé de Bam était la plus importante

Steve-O pense que personne ne peut vraiment aider Margera plus que Margera lui-même. Cela impliquerait de prendre ses responsabilités en admettant que ses anciens amis de Âne essayaient juste de l’aider.

« Il a été [playing the victim card], Tout à fait. Je veux que Bam reconnaisse que ce qu’ils ont fait en le chassant de Jackass, cela vient du même endroit, des mêmes personnes qui m’ont sauvé la vie en mettant le pied à terre et en me forçant à entrer dans un service psychiatrique. Personne ne voulait, tout le monde aime Bam et veut seulement qu’il soit heureux et en bonne santé, et ils ont mis cela devant le film. Putain le film. C’est un amour dur, et c’est tout ce que c’était. »

Une fois le procès réglé, Margera peut se concentrer sur l’avenir. Margera a récemment annoncé qu’il avait terminé un programme de traitement de la toxicomanie et de l’alcool d’un an, bien que les fans aient été inquiets lorsqu’il avait depuis quitté le centre de réadaptation de Floride où il séjournait et a ensuite été retrouvé dans un hôtel. Selon certaines informations, Margera n’aurait pas rechuté et aurait quitté l’établissement alors qu’il vivait un épisode émotionnel à la suite d’une récente séparation d’avec sa femme.