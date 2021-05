Steve-O répond aux affirmations de Bam Margera que Jackass Stars l’a mal traité

Publiant sur les réseaux sociaux, Margera, 41 ans, a déclaré: « Alors, ma famille Âne m’a trahi, m’a abandonné, m’a rejeté … pas tous, je les aime tous et je les aime en retour, mais c’est spécifiquement Jeff Tremaine et Johnny Knoxville.

« Alors, j’ai l’impression que ma famille a fait tout ce qui est horrible pour moi et m’a fait sauter à travers des cerceaux et marcher sur des œufs, ce qui est impossible, et m’a enfilé comme un ******* marionnette pour obtenir les 5 millions de dollars que je reçois habituellement quand je fais un film avec eux parce que Jeff Tremaine, Big Brother et CKY l’ont commencé. «

Il a ajouté: « Qui se soucie si je suis ivre comme l’enfer? Âne m’a mis à travers l’enfer sur des roues f ****** pendant un an et demi … Je leur ai écrit tellement d’idées, et si je ne suis pas dans le film et qu’ils utilisent mes idées, comment faire tu penses que ça me fera ressentir?