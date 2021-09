Steve-O explique pourquoi Jackass Forever a été retardé au milieu des spéculations de Bam Margera

La date de sortie du quatrième film a été déplacée à maintes reprises et était plus récemment prévue pour le 22 octobre.

L’homme de 41 ans a été licencié du film et a par la suite déposé une plainte contre la star Johnny Knoxville, MTV, Paramount Pictures et plusieurs autres.

S’adressant à TMZ, il a déclaré: « Beaucoup de gens pensent que c’était à cause de Bam et de son procès, mais non, c’est juste à cause de Covid.

Il est rapporté que Bam demande des millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant qu’il a été soumis à un « traitement inhumain, abusif et discriminatoire » pendant le tournage du film.

Le procès allègue que « alors que Margera était dans un centre de rééducation en 2019, Spike Jonze (son producteur) et Knoxville (sa co-star), l’ont abordé et l’ont contraint à signer le programme draconien ».

Il se lit comme suit: « Les accusés sont allés jusqu’à employer un médecin qui s’est rendu face à Margera tous les matins pour s’assurer que Margera prenait le cocktail de pilules que l’équipe médicale de Paramount lui avait prescrit – des pilules qui l’ont laissé physiquement et mentalement épuisé, déprimé et une coquille de son ancien.

Il a dit: « Je suis foutu, en colère, blessé et brisé que Johnny, Jeff, Spike et les studios et producteurs aient arraché ma créativité, mon contenu et mes cascades pour faire ce film, m’ont viré sans justification et refusent de payer pour mon travail.