Steve-O et Wee-Man discutent de leurs plus grands regrets de carrière de Jackass

Nous avons tous des regrets, mais si vous avez fait carrière en vous faisant mordre par des animaux, en buvant votre propre effluence et en vous faisant battre, sans parler d’une longue période de toxicomanie, vous imaginez que Steve-O le ferait. en avoir un peu plus que la plupart.

Heureusement, il célèbre maintenant 13 ans de sobriété et a dépassé ses problèmes de substances, mais dans une nouvelle vidéo YouTube mettant en vedette son Âne collègue et ami Wee-Man, vous serez peut-être surpris d’apprendre que les seuls regrets qu’ils ont sont les choses qu’ils n’ont pas faites.

Discuter de leur passé sur La chevauchée sauvage de Steve-O, l’animateur a commencé: « Les gens me demandent » quelle cascade avez-vous regretté? » et j’ai une réponse qui est la même à chaque fois, que mon sincère regret est de ne pas avoir fait plus.

Wee-Man a répondu: « C’est probablement le mien aussi. »

Crédit: YouTube / Wild Ride de Steve-O

Il a ajouté: « La question à laquelle j’ai également répondu est, vous souvenez-vous quand [we were in] en Floride, j’oublie qui c’était avait ce petit bébé alligator et ça a mordu Knox [Johnny Knoxville] sur le mamelon?

«Ils sont venus vers moi en premier et j’étais comme ‘nuh-uh’ – j’ai dit non – et ensuite Knox l’a compris et il a maintenant cette affiche complète de cet alligator, et je suis comme ‘putain! J’aurais pu été une affiche ‘ »

Steve-O a poursuivi: « C’est le truc mec, c’est le regret. Le regret est qu’il y a eu tant de fois où je n’ai pas pris la parole, ou je l’ai fait mais je l’ai à moitié fait -out et creusé un peu plus profondément et obtenu les images f *** ing, j’aurais été plus excité. « A lire : "Thor: Love and Thunder": une photo de plateau révèle le nouveau look de Thor

Il a ajouté: « C’est pourquoi je continue! »

Crédit: YouTube / Wild Ride de Steve-O

Wee-Man a sauté: « Moi aussi! Ça m’a poussé plus maintenant à cause de ces moments où j’ai eu des regrets maintenant, je pense à eux quand je fais autre chose maintenant. »

Quant à leur avenir, dans lequel il y a un quatrième Âne film à l’horizon, ils ne ressentiront certainement aucun de ces regrets.

Steve-O a déclaré: « Sans être trop précis sur ce que nous faisons, je pense que je vais dire en général que je crois vraiment, même si nous sommes bien plus vieux, que cette chose que nous sommes parler est … le dernier appel à putain d’être plus noueux que jamais, et la barre est plus haute, nous devons pousser plus fort et aller plus gros et être plus noueux. «