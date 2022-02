Steve-O et Chris Pontius poursuivis en justice quelques jours avant la sortie de Jackass Forever

Plus de problèmes sont arrivés pour le Abruti pour toujours équipe. Juste avant la sortie du nouveau film en salles, les stars de la franchise Steve-O et Chris Pontius ont fait l’objet d’une action en justice concernant une apparente cascade de jet ski qui a mal tourné. Selon TMZ, la plainte a été déposée par Michael Vicens-Segura, un homme qui dit avoir été approché par le les garçons sauvages stars en 2018 pour une cascade impliquant des jet-skis qu’ils tournaient à Porto Rico.

Selon le procès, la cascade prévue aurait été essentiellement une version jet ski de la cascade « BMX à la corde » présentée dans le film Jackass original. L’idée est que deux personnes font face à des directions opposées sur leurs propres jet-skis dans l’eau, chacune attachée l’une à l’autre avec un cordon élastique. Les deux coureurs accéléraient alors pour voir lequel des deux serait arraché de leur jet ski respectif en premier.

Par l’intermédiaire de son avocat, John Phillips, Vicens-Segura allègue qu’on lui a demandé de maintenir l’un des deux jet-skis stable dans l’eau à cause des vagues, une demande qu’il dit avoir acceptée. Lorsque Steve-O et Pontius ont accéléré, le cordon élastique de Steve-O aurait cassé et frappé violemment Vicens-Segura à la tête, entraînant des blessures graves. L’homme dit qu’il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence et placé dans un coma médicalement provoqué pour être traité pour une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.

Vicens-Segura affirme également avoir subi plusieurs autres interventions médicales, les blessures affectant considérablement sa vie quotidienne. En plus des cicatrices, il dit que ses luttes continues lui ont fait perdre sa capacité à travailler, car il continue d’avoir du mal à penser correctement. Vicens-Segura dit également qu’il continue de ressentir de la douleur, de la souffrance et de l’agonie à cause de l’incident, maintenant plus de trois ans plus tard. Il demande des dommages-intérêts à Steve-O, Pontius et à d’autres personnes impliquées dans l’incident pour plus de 12 millions de dollars.

Entre-temps, le procès contre le Abruti pour toujours L’équipe déposée par leur ancien collègue Bam Margera avance également. À un moment donné au début de la production, Margera était à bord pour revenir dans le nouveau Âne film et apparaît même brièvement dans le produit final. Cependant, il a été licencié pour son prétendu non-respect des conditions d’un « accord de bien-être ». Margera a ensuite poursuivi en justice, affirmant que ses idées avaient été volées et qu’il avait été exploité alors qu’il était dans un état vulnérable en raison de ses problèmes de santé mentale.

« Alors que Margera a donné Âne– littéralement – plus de deux décennies de son sang, de sa sueur et de ses larmes, les accusés ne l’ont pas remboursé en nature « , a déclaré l’avocat Eric M. George lors du dépôt du procès. » Plutôt, Margera, qui a une histoire documentée de problèmes de santé mentale, y compris le trouble bipolaire diagnostiqué, a été victime d’une discrimination inadmissible de la part des accusés. »

En plus de tout le reste, PETA a également appelé les cinéphiles à « rester à l’écart » de Abruti pour toujours car il présente des cascades impliquant des animaux vivants. En fin de compte, cependant, la controverse n’a certainement rien de nouveau pour Âne. Abruti pour toujours sortira en salles le 4 février 2022.





