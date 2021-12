Steve-O et Brandon Novak font le point sur Bam Margera

Margera a déposé une plainte contre Jeff Tremaine, Johnny Knoxville Spike Jonze et Paramount Pictures, alléguant qu’il avait été renvoyé à tort du film en raison de préoccupations concernant sa sobriété et sa santé mentale.

Steve-O et Novak se sont récemment retrouvés pour une conversation sur le Chevauchée sauvage! Avec Steve-O podcast, admettant qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de Margera récemment – mais comment ils pensent que c’est une « bonne chose ».

Lorsque Steve-O a demandé à Novak à quel point il était « en contact avec Bam ces jours-ci », il a répondu: « Pas grand-chose du tout, ce qui est bien. »

Crédit : YouTube/Wild Ride ! Avec Steve-O

Steve-O a déclaré: « Je l’ai contacté il y a une semaine ou deux semaines, et c’était la première fois que je n’avais pas de réponse. »

Novak a réitéré à quel point c’était « une bonne chose », ajoutant: « Pour le moment, sachant où il se trouve et la position dans laquelle il se trouve, aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle. Et je sais qu’il était en mesure de se remettre de son rétablissement. pourrait avoir un téléphone, brièvement, il l’a en quelque sorte gagné.

« […] Il avait le téléphone et parce qu’il ne faisait pas ce qui devait être fait, ils lui ont repris le téléphone.

Novak a déclaré que Margera était actuellement « dans un programme », tandis que Steve-O a poursuivi en expliquant qu’il était également sous « tutelle ».

« Ce n’est pas une tutelle, c’est une tutelle », a-t-il déclaré.

« La tutelle a des implications financières, avec une tutelle, ils sont en charge de tout votre argent et de tout. Avec une tutelle, ils laissent en quelque sorte votre argent de côté, et la tutelle à laquelle ils ressemblent – ​​il y a des règles que vous devez respecter et il est obligé d’y être.

Crédit : Instagram/@bam__margera

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps cela pourrait durer, Steve-O a simplement répondu : « Cela se produit toujours, nous en resterons là. »

Steve-O a également révélé qu’il avait l’habitude d’envier son ancien Âne camarade de casting, et comment il souhaite qu’ils puissent récupérer cette version de Margera.

« Même le simple fait d’évoquer Bam est comme un paratonnerre de controverse et de conneries comme ça », a-t-il déclaré.

« Ce que je veux dire, c’est que – et je l’ai déjà dit mais je le répète – j’ai toujours été jalouse de lui. Il était tellement ambitieux, foutrement talentueux… il était tellement doué pour faire des images si drôles, et juste pour faire de superbes et incroyables images à partir de rien.

Pour que je puisse obtenir des images, je dois faire quelque chose d’énorme, je ne peux pas simplement faire des images à partir de rien.

Steve-O a poursuivi : « Bam est plus jeune que moi, il est plus riche que moi, il est plus beau que moi, il est plus talentueux que moi, vous savez.

«Et tout cela était vrai, et je viens juste de voir tout ce qui se passe, je souhaite que nous puissions retrouver le Bam dont j’ai toujours été si jaloux. J’adorerais être à nouveau jaloux de lui, et je le veux pour lui.

Novak, qui a une longue histoire de toxicomanie avant de devenir sobre en 2015, a déclaré que Margera était son « meilleur ami au monde », rappelant comment il l’avait aidé dans le passé.

Crédit : YouTube/Wild Ride ! Avec Steve-O

« Si ce n’était pas pour lui, je serais enterré dans ce complot que ma mère m’a acheté à Baltimore. C’est lui qui a arrêté ce qu’il faisait et m’a tendu la main et m’a dit: » Yo, viens à Westchester , vis avec moi et skate à nouveau ».