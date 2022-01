Steve-O est tombé avec Johnny Knoxville avant de filmer Jackass Forever

Abruti pour toujours réunira la plupart des membres de l’équipe originale de Jackass pour le quatrième volet de leur franchise de films, qui devrait sortir sur les écrans britanniques le mois prochain.

Cependant, les tensions étaient vives lorsqu’il s’agissait de négocier le salaire de leur nouveau film avec le studio Paramount.

Selon Steve-O, les négociations ont tourné au vinaigre lorsqu’il a fait son offre pour un salaire plus élevé, ce qui a conduit à une dispute amère entre lui et sa co-vedette Johnny Knoxville.

Steve-O a déclaré à Variety : « J’étais sous le choc. J’étais incrédule quand j’ai appris que Knoxville essayait de faire un quatrième Âne film après une décennie entière d’inactivité avec le Âne marque.

Connard pour toujours. Crédit : Paramount Pictures

« Les contrats n’ont jamais été amusants mais cette fois-ci, c’était encore moins amusant.

« Vous savez, franchement, j’ai senti qu’au cours des 10 dernières années, j’avais vraiment travaillé extrêmement dur pour me créer une dynamique en tant que marque à part entière.

« Au cours de Âne, Je n’avais jamais même riposté. Je n’ai jamais repoussé. Je me suis construit. Je méritais plus maintenant parce que j’ai travaillé pour plus.

« Quand mon avocat du divertissement me dit ‘OK, vas-y’, alors je vais y aller. »

Au fur et à mesure que les pourparlers traînaient en longueur, les choses ont mal tourné et Steve-O a déclaré publiquement qu’il ne signait pas son contrat.

Il a poursuivi : « J’aurais pu m’y prendre beaucoup plus facilement, et je ne l’ai pas fait.

« J’ai laissé échapper des conneries pendant les interviews qui étaient contre-productives, alors c’est ce qui a vraiment énervé Knoxville. On a eu une petite rupture, tu sais ?

Crédit : Alamy

« Mon avocat m’a finalement appelé et m’a dit: » Hé, prends-le, mec. Ça va devenir moche.

« Cela aurait pu augmenter la plus petite fraction d’un nombre. Mais cela n’a en aucun cas augmenté pour moi d’appeler cela une victoire.

« Et avec le recul, je ne me sens même pas mal à ce sujet, parce que je l’ai mal géré et que je le posséderai. Je le possède avec Knoxville. Je le possède avec toi. Que puis-je dire ? J’étais un con **.

Heureusement, les fans peuvent être assurés que les deux sont à nouveau les meilleurs amis.

Steve-O a déclaré: «Depuis lors, j’ai appelé Knoxville. J’ai dit: « Hé, je veux reconnaître la façon dont j’ai géré toute la situation du contrat – c’était des conneries, mec. »

« J’ai appelé pour le reconnaître, et j’ai simplement dit que j’avais tort et que je voulais rectifier les choses. C’était la conversation la plus apaisante que lui et moi ayons jamais eue. Je me suis senti ému à ce sujet.

« Je n’essaie pas de soulever de la boue ou quoi que ce soit. Le fait est que, tout au long de l’histoire de cette franchise, dès que nous nous sommes réunis au même endroit, il y a cette incroyable alchimie magique.