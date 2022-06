Steve-O envisage de se faire boob

Âne La star Steve-O a déclaré qu’il prévoyait de se faire refaire les seins afin de pouvoir choquer le public lors de ses émissions en direct.

L’artiste a toujours été connu pour sa volonté de mettre son corps en jeu pour le divertissement, et maintenant il parle de passer sous le bistouri.

Steve-O s’exprimait dans un épisode récent de son podcast, La chevauchée sauvage de Steve-Ooù il a posé des questions sur la possibilité d’obtenir des implants mammaires.

Parler avec l’invité du podcast, le Dr Terry Dubrow de l’émission de téléréalité BâcléSteve-O a admis qu’il « meurait d’envie de demander » à se faire refaire les seins en tant qu’homme.

Jackass star Steve-O a posé des questions sur les implants mammaires. Crédit : Alamy.

L’artiste et cascadeur a déclaré qu’il manquait de moyens pour pousser la barre plus haut et pensait que se faire refaire les seins serait l’un des moyens d’aller plus loin que jamais.

Il a déclaré: « Je suis à un point avec toutes mes bouffonneries folles que la barre est si haute que je planifie en fait ma prochaine tournée.

« Et pour ma prochaine tournée, j’ai décidé que ça s’appellerait la tournée ‘Steve-O’s Gone Too Far’, et j’essaie juste d’être tellement folle, et l’une de mes idées est d’avoir des implants mammaires. »

L’homme de 47 ans a suggéré qu’il aimerait que le processus de filmage d’un travail sur les seins s’étende sur plusieurs mois et montre les images lors de ses émissions en direct.

Il a même dit qu’il aimerait mettre la barre encore plus haut et « aller aussi gros que possible » avec son boulot.

Peut-être sagement, le plan n’est pas pour Steve-O de vivre le reste de sa vie avec des implants mammaires, car le couple a discuté de la durée pendant laquelle il pourrait les avoir.

Le Dr Dubrow a suggéré la Âne star « pourrait probablement faire un D ou un double D », mais averti que les garder pendant six mois risquait de manquer le point où sa peau se rétracterait pour retrouver son ancienne forme.

Steve-O a dit qu’il voulait des implants mammaires car ce serait aussi choquant que possible. Crédit : Alamy

Le chirurgien plasticien a recommandé à Steve-O d’opter pour des bonnets C et de les faire retirer entre trois et six mois après avoir reçu les implants pour éviter « une procédure de réduction de la peau et un tas de cicatrices ».

Aussi sur la liste des choses le Âne star voulait essayer était de faire s’écraser une voiture contre un mur afin de pouvoir tester les airbags – et il a été rassuré que l’impact ne ruinerait pas son travail de boob. « Ils ne se blesseront pas, les implants mammaires sont incroyablement résistants », a déclaré le médecin.

La dernière tournée live de Steve-O a été nommée La tournée de la liste des seaux, qui comportait des cascades qu’il n’était pas autorisé à faire pour Âne.