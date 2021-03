Steve-O célèbre 13 ans de sobriété

Âne La star Steve-O a célébré hier (mercredi 10 mars) 13 ans de sobriété et a marqué l’occasion en montrant le chemin parcouru, avec un cri à son ami et co-star Johnny Knoxville.

En postant sur Facebook , le jeune homme de 46 ans a partagé deux photos de lui-même – l’un de lui semblant un peu plus mal porté en 2006, entouré de ce qui semble être des canettes d’oxyde nitreux, et un autre de lui recréant la pose de nos jours.

Sur la photo mise à jour, il semble beaucoup plus sain, tenant des carottes et une boisson d’apparence saine, et avec les canettes remplacées par des légumes.