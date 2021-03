Steve-O célèbre 13 ans de sobriété avec une photo avant et après

Âne Star Steve-O célèbre treize ans de sobriété avec une image avant-après montrant à quel point il a progressé. L’image «avant», prise en 2006, montre Steve-O perché sur une table sale avec une cigarette allumée à la main, l’air plutôt tendu. En 2021, le casse-cou a remplacé ses vices par un régime végétalien et a vraiment l’air mieux que jamais. Vous pouvez regarder les photos ci-dessous.

Je suis tellement reconnaissante de célébrer aujourd’hui treize ans d’abstinence – merci à tous ceux qui m’ont aidé à arriver ici! pic.twitter.com/LDncqH7Z2A – Steve-O (@steveo) 11 mars 2021

Dans la légende, il écrit: « Je suis très reconnaissant de célébrer treize ans de sobriété aujourd’hui – merci à tous ceux qui m’ont aidé à arriver ici! »

Nous connaissons bien sûr Steve-O mieux pour sa course sur la série MTV Âne, qui l’a vu faire subir à son corps certaines des performances les plus douloureuses et / ou bizarres jamais vues à la télévision. Il est également apparu dans la trilogie de Âne films de théâtre sortis entre 2002 et 2010. Avec sa co-vedette Chris Pontius, Steve-O a également joué dans la série dérivée centrée sur les animaux. Wildboyz entre 2003 et 2006.

Steve-O devrait également apparaître dans la prochaine suite Jackass 4, qui devrait sortir en salles cet automne. Le film ramène Steve-O et plusieurs autres Âne des stars comme Johnny Knoxville, Jason « Wee Man » Acuna, Preston Lacy, Chris Pontius, Ehren McGhehey et Dave England. Il semble également que le casting se donne à fond pour la suite, car Steve-O et Knoxville ont été hospitalisés en décembre lors du tournage de cascades pour le film. Peut-être que certaines choses ne changent jamais.

Une personne qui ne sera pas Jackass 4 est Bam Margera, dont le licenciement du projet a été très public. Margera a d’abord annoncé qu’il avait été renvoyé de Jackass 4l avec des vidéos publiées sur Instagram. Il a ensuite été rapporté que sa sortie était due à l’incapacité de Bam de rester propre pendant la production après qu’il avait apparemment rechuté. Il sera décevant de ne pas le voir dans la suite, mais j’espère que Margera pourra bientôt trouver sa propre voie vers la sobriété.

En 2018, Margera, qui luttait depuis des années contre la toxicomanie, a déclaré en ligne qu’il avait rechuté après avoir été volé dans un taxi. Steve-O était sobre depuis une décennie à l’époque et a expliqué comment il voulait aider Bam à aller mieux, mais a également expliqué qu’un toxicomane doit être prêt à devenir sobre, car ce n’est pas quelque chose qui peut être forcé.

«Quand les gens sont sur le chemin, en quelque sorte, font les choses que font les gens sobres, c’est évident», a déclaré Steve-O. « Il est évident qu’il n’était pas prêt ou disposé à faire les choses simples que font les personnes sobres qui rendent notre vie vraiment belle. C’est triste, et j’aimerais pouvoir le forcer d’une manière ou d’une autre à vouloir faire ces choses, à retrouver la santé et à avoir belle vie, mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas y pousser les gens. «

Ces jours-ci, Steve-O héberge le podcast Le tour sauvage de Steve-O!. Avec plus d’un million d’abonnés sur YouTube, le Âne La star publie fréquemment de nouvelles interviews avec des célébrités comme Steve Austin, Mike Tyson, Shaq, Ronda Rousey et plusieurs de ses Âne co-stars. Vous pouvez le vérifier sur YouTube. Cette nouvelle nous vient de Steve-O sur Twitter.

Sujets: Jackass 4, Jackass