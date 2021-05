Steve-O a un médecin pour le paralyser de la taille vers le bas pour Jackass 4

Âne La star Steve-O a partagé une vidéo expliquant certaines des choses qu’il fait pour le quatrième opus de la franchise cinématographique, notamment demander à un médecin de le paralyser de la taille vers le bas:

Le fou de 46 ans a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube qui comprenait un clip expliquant comment il avait persuadé un professionnel de la santé de se déguiser en clown pour insérer l’aiguille.

Il explique: «J’aurais peut-être convaincu un médecin de se déguiser en clown pour qu’il puisse mettre une aiguille de quatre pouces dans ma colonne vertébrale et m’injecter un médicament qui me paralyserait de la taille vers le bas pendant que je sprintais et avant tout des sortes de conneries terribles m’est arrivé. »

Sonne … eh bien, exactement sur la marque pour Steve-O.

Donnant aux fans un peu plus de teaser pour ce qui va arriver, il a poursuivi: « Je me prépare à faire un record du monde au plus haut flop ventre jamais réalisé en pure p ***.

« C’est pourquoi j’ai 190 gallons de p *** dans ma cour avant à la maison. »

Réfléchissant à la couleur de l’urine, Steve-O dit: « Et pour tous les gens qui disent ‘oh, pourquoi ne pas boire de l’eau, il fait si sombre’, regardez il y avait beaucoup de gens qui contribuaient à cela et je pense que ça devient plus sombre avec l’âge. »

Curieusement, le partenaire de Steve-O a aussi collecté son propre pipi pour lui. Qui a dit que la romance était morte?

Steve-O a rejoint Johnny Knoxville, Wee Man et le reste de la Âne gang pour filmer Jackass 4. Lui et Knoxville ont déjà été hospitalisés pendant le tournage en fait, après que le couple ait sauté sur un tapis roulant à pleine vitesse tout en portant un « équipement de groupe », y compris un tuba.

« Qui se soucie si je suis ivre comme un enfer? Âne m’a mis à travers l’enfer sur des putains de roues pendant un an et demi », a-t-il fulminé, affirmant que Paramount l’avait forcé à faire plusieurs alcootests, à donner des échantillons d’urine et à le filmer en train de prendre des antidépresseurs.

« Je leur ai écrit tellement d’idées, et si je ne suis pas dans le film et qu’ils utilisent mes idées, comment pensez-vous que cela me fera ressentir? » il ajouta.

« La dernière chose que je veux faire est d’être dans une salle d’audience avec [director] Jeff Tremaine, je l’aime.