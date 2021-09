Steve McQueen apporte un trio de documentaires sur l’histoire britannique noire à Amazon

Réalisateur Steve McQueen cherche à poursuivre sa série d’anthologies de cinq films, Petite Hache, avec une nouvelle série de documentaires sur certains des moments les plus marquants de l’histoire des Noirs britanniques. Le réalisateur de 12 Years a Slave est sorti Petite Hache l’année dernière, qui comprenait un quintette d’histoires se déroulant à Londres entre les années 1960 et 1980 et racontait les histoires de différents immigrants antillais qui y vivaient. Les nouveaux documentaires examineront de plus près les thèmes et les événements qui figurent dans le Petite Hache films, et sortira sur Amazon Prime en septembre.

Les trois films documentaires ont tous reçu un synopsis individuel. La première du trio de fonctionnalités est Soulèvement, et plutôt que d’être un seul film, il est composé de trois épisodes d’une heure chacun, qui se combinent pour raconter l’histoire des problèmes raciaux rencontrés au début des années 1980 au Royaume-Uni. Le synopsis se lit comme suit : « Uprising est une série documentaire vivante et viscérale en trois parties (composée de trois épisodes d’une heure) examinant trois événements de 1981 au Royaume-Uni : le New Cross Fire qui a tué 13 jeunes Noirs, la Journée d’action des Noirs , qui a vu plus de 20 000 personnes se joindre à la première manifestation de masse organisée par les Noirs britanniques, et les émeutes de Brixton. Uprising révélera comment ces trois événements sont liés et comment, dans le processus, les relations raciales ont été définies pendant une génération. «

Le deuxième film est Black Power : une histoire britannique de résistance, un regard de 90 minutes sur les personnes qui ont mené la charge contre le racisme et contribué à la montée du Black Power. Y compris des images d’archives de certains des leaders les plus influents des droits civiques comme Malcolm X, Martin Luther King Jr et le travail de Stokely Carmichael au Royaume-Uni ainsi que ceux qui dirigent le mouvement sur le sol britannique tels que Darcus Howe et Roy Sawh. Le deuxième synopsis déclare : « Black Power : A British Story of Resistance, réalisé par le réalisateur nominé aux BAFTA George Amponsah, est un récit saisissant de 90 minutes du mouvement Black Power en Grande-Bretagne. Le documentaire examine comment le mouvement Black Power est né. au Royaume-Uni à la fin des années 1960 et a riposté contre la brutalité policière et le racisme, défiant l’establishment britannique et contribuant à façonner un nouveau paysage politique et culturel au Royaume-Uni. »

Le dernier du trio est Subnormal : un scandale britannique, un regard sur une époque où le système éducatif au Royaume-Uni était au plus bas en ce qui concerne l’éducation des enfants noirs. Bien que l’exposé soit quelque chose qui pourrait également être appliqué au système éducatif aux États-Unis, qui a eu des problèmes similaires, il est décrit comme « un documentaire d’une heure examinant l’un des plus grands scandales de l’histoire de l’éducation britannique, où des enfants noirs dans les années 1960 et 1970 ont été envoyés de manière disproportionnée dans des écoles pour les soi-disant « subnormaux sur le plan de l’éducation ». parents, enseignants et militants se sont regroupés pour dénoncer l’injustice et forcer le système éducatif britannique à changer. »

Dans une déclaration officielle, McQueen a déclaré que cela avait été « un honneur » de travailler avec les personnes qu’il a pour rendre ces documentaires possibles, et avec quelqu’un comme Amazon clairement derrière le projet, ce n’est probablement pas la dernière fois que nous voyons McQueen travailler sur le petit écran pour éclairer ainsi l’histoire. Les trois documentaires sont disponibles à partir du 17 septembre sur Amazon Prime.

