Steve Martin se souvient de sa première rencontre avec Betty White

Steve Martin a publié une histoire touchante sur sa rencontre avec Betty White pour la première fois jeudi, juste un jour avant que le monde n’apprenne que White était décédé à l’âge de 99 ans.

La star de « Only Murders in the Building », 76 ans, a partagé l’histoire avec ses abonnés sur Twitter, notant que la rencontre entre les deux légendes de la comédie avait eu lieu à Los Angeles en 1974.

« En 1974, j’étais un obscur acte d’ouverture pour Linda Ronstadt au Troubadour de Los Angeles. En traversant le hall avant le spectacle, j’ai vu Betty White et son mari Allen Ludden faire la queue », a écrit Martin.

« J’aimais Betty White, alors je suis allé vers eux : ‘Je suis tellement honoré de vous rencontrer tous les deux.’ Et puis j’ai dit : ‘Linda n’est-elle pas géniale ?' », a-t-il poursuivi.

Ce à quoi Martin, qui commençait seulement sa carrière de comédien, ne s’attendait pas, c’est à entendre les louanges de White lui.

« Elle a dit: » Nous sommes venus vous voir « », a écrit Martin. « J’ai dit : « Pourquoi ? » »

« Parce que nous avons entendu dire que vous étiez drôle », lui dit White.

Martin, qui a continué à faire rire le public dans des comédies classiques telles que « The Jerk », « Three Amigos » et « Planes, Trains and Automobiles », a conclu son histoire en rappelant la joie qu’il a ressentie après que White lui ait accordé son vote de confiance.

« J’étais ravi », a-t-il écrit.

White, qui a charmé les téléspectateurs en jouant la veuve éperdue Rose Nylund dans « The Golden Girls », l’animatrice de télévision obsédée par le sexe Sue Ann Nivens dans « The Mary Tyler Moore Show » et la retraitée salée Elka Ostrovsky dans « Hot in Cleveland », est décédée moins de trois semaines avant son 100e anniversaire tant attendu.

Les amis et anciennes co-stars de White à Hollywood, dont Ryan Reynolds et Valerie Bertinelli, ont réagi à l’annonce de sa mort en partageant des hommages émouvants sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont remercié White pour tous les rires qu’elle a inspirés au cours de ses sept décennies de carrière.

« Le monde a l’air différent maintenant », a écrit Reynolds, qui a joué avec White dans la comédie de 2009 « The Proposal », dans un hommage qu’il a partagé sur Twitter.

« Elle était excellente pour défier les attentes », a poursuivi Reynolds. «Elle a réussi à devenir très vieille et, d’une manière ou d’une autre, pas assez vieille. Tu vas nous manquer, Betty. Maintenant, vous connaissez le secret.

« Repose en paix, douce Betty », a écrit Bertinelli, qui a joué aux côtés de White dans « Hot In Cleveland. Mon Dieu, comme le ciel doit être brillant en ce moment. »