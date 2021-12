Steve Martin reçoit une invitation ouverte à Jeopardy ! Après avoir célébré la victoire du concurrent sosie

Nous pourrions juste voir la légende de la comédie Steve Martin sur Péril! si l’équipe du jeu télévisé obtient leur souhait. Récemment, Péril! le champion Sam Buttery a remporté un prix de 100 000 € lors du tout premier tournoi des professeurs de l’émission avec l’hôte de Mayim Bialik. Le gagnant a plus qu’une ressemblance passagère avec Martin, ce qui incite le Seuls les meurtres dans le bâtiment star pour faire la lumière sur ce fait sur Twitter.

« Tellement génial de partager l’argent du prix avec Sam ! » Martin a plaisanté, répondant directement à Péril! annonçant la grande victoire. C’est à ce moment-là que le compte Twitter officiel de l’émission a invité Martin à apparaître dans l’émission de quelque manière que ce soit, ce qui signifie qu’il pouvait être l’hôte, la compétition ou même simplement se présenter pour dire bonjour. Le tweet dit : « Nous serions ravis de vous avoir sur Péril! à tout moment, à quelque titre que ce soit ! »

Buttery, le sosie de Steve Martin, est en fait professeur agrégé de recherche opérationnelle à la Naval Postgrad School de Monterey, en Californie. Sa victoire signifie également qu’il est assuré d’avoir une place pour concourir pour plus de gains dans le Tournoi des champions 2022. Il s’agissait du premier tournoi des professeurs qui avait un format similaire aux éditions traditionnelles du tournoi des champions de Péril!.

À moins qu’il n’ait privé cette conversation, Martin n’a pas demandé s’il prévoyait ou non d’apparaître physiquement dans le jeu télévisé. Même ainsi, l’année dernière a vu une pléthore de célébrités entrer dans le programme pour servir d’hôtes invités. Après le décès d’Alex Trebek l’année dernière, la décision a été prise de suspendre immédiatement la nomination d’un remplaçant permanent. Au lieu de cela, différentes célébrités se sont relayées pour héberger certaines d’entre elles dans l’espoir de transformer le travail en un concert à temps plein, comme LeVar Burton. Mayim Bialik, qui sert maintenant d’hôte invité en alternance avec Ken Jennings, a également d’abord été hôte invité pendant cette période.





À la fin de la course d’accueil des invités, Bialik a été nommé hôte des tournois spéciaux tandis que le producteur exécutif Mike Richards serait l’hôte à temps plein de l’émission. Ces plans ont très rapidement changé lorsque les commentaires offensants du passé de Richards sur un podcast ont reçu une attention renouvelée, ce qui a incité les téléspectateurs à demander le limogeage de Richards. Bien qu’il ait démissionné de son poste d’hôte, il a été licencié de son poste de producteur exécutif peu de temps après, et Bialik et Jennings sont les hôtes invités depuis.

« Il n’y a pas d’autre travail que je préférerais avoir », a déclaré Bialik à Glamour, notant qu’elle voulait le travail à temps plein. « J’aime mon travail de sitcom, je l’aime. J’aime toutes les autres choses que je fais. J’aime le podcast. Mais je n’ai absolument jamais eu un meilleur travail … l’utilisation de mon cerveau et de mes compétences se sent mieux adaptée à ce travail au Péril!. C’est un travail de rêve. Je pense que c’est un travail de rêve pour tout le monde, mais surtout pour quelqu’un qui est d’abord formé en tant qu’interprète puis en tant que communicateur scientifique. »





Quant à Steve Martin, le comédien vétéran a impressionné les fans avec sa performance dans la célèbre série Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment avec Martin Short et Selena Gomez. Le tournage de la deuxième saison vient tout juste de commencer. Martin vient également d’apparaître sur Saturday Night Live pour aider à accueillir Paul Rudd dans le club des cinq temps.





