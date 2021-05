Steve Martin et Martin Short unissent à nouveau leurs forces grâce à Hulu

Huli a présenté un premier aperçu de «Only Murders in the Building», une série humoristique qui ajoute une nouvelle production à la longue liste de collaborations des légendes de la comédie Steve Martin et Martin Short, préparant leurs débuts sur le service de streaming en août prochain.

La série de dix épisodes sera le premier rôle récurrent de Selena Gomez sur le petit écran après sa participation à «Wizards of Waverly Place», l’émission Disney Channel qui a commencé son ascension vers la gloire.

« Only Murders in the Building » raconte l’histoire de trois étrangers qui vivent dans le même complexe d’appartements qui partagent une obsession commune pour les affaires de crime réel, se retrouvant plongés au milieu d’un véritable mystère qui pourrait se produire dans le bâtiment où ils vivent .

La série a été créée par Steve Martin en collaboration avec John Hoffman, producteur de « Grace and Frankie », avec Short et Gomez en tant que producteurs exécutifs avec Dan Fogelman et Jess Rosenthal du drame télévisé acclamé « This Is Us ».

Le duo formé par Steve Martin et Martin Short remonte à 1986 après la première de «The Three Amigos», un classique de la comédie dans lequel ils ont joué aux côtés de Chevy Chase. Les deux allaient devenir des amis proches, collaborant sur les deux épisodes de « Le père de la mariée » dans les années 90, en plus d’effectuer diverses présentations lors de spectacles en direct.

En 2018, Martin et Short ont créé sur Netflix le spécial «Une soirée que vous oublierez pour le reste de votre vie», l’une de leurs dernières collaborations jusqu’à la première de cette nouvelle série sur Hulu. « Only Murders in the Building » sera présenté en première le 31 août.