Steve Martin, Albert Brooks et Miss Piggy parmi les célébrités rendant hommage à Charles Grodin

Comme indiqué précédemment, Charles Grodin est malheureusement décédé mardi à l’âge de 86 ans, et les fans et autres célébrités rendent hommage à l’acteur bien-aimé. De son rôle nominé aux Golden Globes dans L’enfant brisé à jouer le rôle du patriarche de la famille dans le Beethoven films, Grodin est aimé par de nombreux fans du monde entier. Avec l’effusion de messages d’hommage mis en ligne à la suite de sa mort, il est plus clair que jamais à quel point il est aimé.

Comédien et acteur Steve Martin, qui est apparu avec Grodin dans le film de 1985 Déménageurs et secoueurs, posté sur Twitter: « Alors [sad] entendre. L’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées: Charles Grodin, star de Beethoven et Heart Break Kid, Décède à 86 ans. «

Le cinéaste rend également hommage Albert Brooks, dont les débuts de réalisateur en 1979 mettaient en vedette Grodin dans un rôle principal. «RIP Charles Grodin», dit-il dans un tweet. « Un comédien brillant. J’ai eu la merveilleuse expérience de travailler avec lui dans mon premier long métrage. Vrai vie et il était incroyable. Repose en paix, Chuck. «

Partager une histoire personnelle sur Charles Grodin, ancien Letterman l’écrivain Caissie a écrit: « Une fois dans les coulisses de Letterman, J’ai laissé tomber une cafetière en verre et elle s’est brisée en un million de morceaux et j’ai dit: « Oh mon dieu, je suis un idiot. » Je ne savais pas que Charles Grodin était derrière moi et il a dit: « Beaucoup de gens vont vous traiter d’idiot dans ce business. Ne fais pas partie d’eux! «

« RIP Charles Grodin », a tweeté Patton Oswalt. « Commander une assiette de chorizo ​​et des œufs en sa mémoire bien-aimée. »

Poser une image de Grodin avec Mademoiselle Piggy, Muppet History a publié: « Reposez en paix au légendaire Charles Grodin. Que ce soit le charmant mais méchant Nicky Holiday dans The Great Muppet Caper ou le garde de sécurité maladroit dans The Muppets à Walt Disney World, Grodin était toujours un délice quand il était à l’écran. «

De son propre compte Twitter vérifié, Miss Piggy a elle-même ajouté: « Mon cher Charles Grodin était un ami fabuleux pour moi à l’écran et à l’extérieur. Debonair, beau, talentueux, charmant – et de bon goût! Il me manquera beaucoup. »

« RIP Charles Grodin », a déclaré le comédien Paul F. Tompkins. « La comédie préférée de ma mère était Course de minuit mais elle n’aimait pas toutes les malédictions et pendant des années a cherché en vain une copie du film qui avait enlevé les malédictions et maintenant j’espère que Charles Grodin est avec elle au paradis en lui expliquant qu’ils ne les vendaient pas. «

Et Jim Belushi a déclaré: « Mon cœur est lourd aujourd’hui – nous avons perdu le brillant et talentueux, Charles Grodin. Tout mon amour et mon empathie pour la belle famille – il nous manquera incroyablement! Taking Care of Business était l’un de mes sets préférés sur lesquels j’ai travaillé. sur. Voici à Charles! «

Avec un héritage aussi puissant, il n’y aura jamais d’oublier Charles Grodin. Peut-être que la meilleure façon de gérer la douleur de son décès est de revenir en arrière et de regarder certains de ses films classiques pour mieux se souvenir à quel point il était drôle et talentueux. Repose en paix. Vous pouvez voir de nombreux autres messages d’hommage sur Twitter.

Charles Grodin perdre sa merde devrait être son propre genre de film. RIP à un brillant comédien et acteur. ❤️ pic.twitter.com/nF8stXqpWK – Melissa Ann 🦇 (@HorrorGeekMel) 18 mai 2021

Il y a des expressions faciales que Charles Grodin fait à Beethoven qui sont imprimées dans mon cerveau depuis des décennies. Le dédain que cet homme avait pour son chien était la chose la plus drôle de la planète pour un Trevor de 5 ans. Et c’est toujours drôle. Cet homme ne l’a jamais téléphoné. RIP. pic.twitter.com/ES8BS2uRQL – tjd (@tjdobbin) 18 mai 2021

RIP Charles Grodin, le seul homme à vraiment rivaliser avec Kermit pour l’amour de Miss Piggy pic.twitter.com/CMXThBQeSj – aliki (@alikifoley) 18 mai 2021

Charles Grodin a volé toutes les scènes de «Midnight Run».

Charles Grodin a volé chaque scène dans « Ishtar ».

Charles Grodin a volé toutes les scènes de « The Great Muppet Caper ».

L’émission de Charles Grodin était la meilleure chose jamais diffusée sur CNBC. « Tout le monde passe plus de temps qu’il n’y paraît. » -CG – John Fugelsang (@JohnFugelsang) 18 mai 2021

Dieu je l’aimais. https://t.co/IfrfMbR4vH – Billy Eichner (@billyeichner) 18 mai 2021

Si amusant! SE DÉCHIRER #CharlesGrodinhttps://t.co/EmtrrmxQB9 – Jim Gaffigan (@JimGaffigan) 18 mai 2021

