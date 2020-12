Steve Kerr à propos de la programmation du retour aux guerriers de Stephen Curry: « Sight For Sore Eyes »

Stephen Curry est revenu dans la formation des Warriors, samedi.

L’ancien MVP Stephen Curry est revenu dans la formation des Golden State Warriors, après avoir été mis à l’écart pour tous les matchs sauf cinq lors de la saison NBA 2019-2020. L’entraîneur-chef Steve Kerr a décrit le retour de Curry sur le sol lors de la victoire 107-105 de l’équipe contre les Denver Nuggets comme «un spectacle pour les yeux endoloris». Ezra Shaw / « C’est toujours génial de le voir sur le sol », a déclaré Kerr. « Et je pense qu’il a l’air vraiment bien physiquement, c’est l’essentiel. Il a travaillé si dur pendant l’intersaison et il est en grande forme. Et maintenant, il ne s’agit plus que de ralentir son timing et son rythme, mais c’est définitivement un spectacle pour endolori yeux. » Sans leur garde étoile, les Warriors ont eu beaucoup de mal la saison dernière, terminant 15-50 pour la saison raccourcie. « Honnêtement, je ne sais pas parce que j’ai eu un noyau solide et cohérent », a déclaré Curry à la question de la construction de la chimie avec ses nouveaux coéquipiers. «Je pense que de lundi à maintenant, nous commençons à parler de certains des modèles et de certaines des choses auxquelles je suis habitué, surtout si j’abandonne le ballon. Et de savoir où se trouvent les espaces libres sur le sol. viens. Je ne sais pas quelle est la réponse précise à la question, mais elle viendra. … C’est juste une de ces choses où il faut continuer à communiquer. « Curry a terminé 3-en-10 sur le terrain avec 10 points en 21 minutes. [Via]