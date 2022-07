Steve Jobs recevra la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis, à titre posthume

in

05 juillet 2022 15:00:12 IST

Plus tôt cette semaine, le bureau du président des États-Unis a annoncé qu’il décernerait à Steve Jobs la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction du pays à laquelle un civil est éligible.

L’administration Biden a annoncé vendredi dix-sept récipiendaires de la Médaille présidentielle de la liberté. Jobs est l’un des trois à recevoir le prix à titre posthume, les autres étant John McCain et Richard Trumka.

La médaille présidentielle de la liberté est décernée aux civils qui ont apporté une contribution exemplaire à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix mondiale ou à d’autres efforts sociétaux, publics ou privés importants. Il est considéré comme l’équivalent de la médaille d’honneur, une récompense décernée au personnel militaire qui va au-delà de l’appel du devoir.

La biographie de Jobs de la Maison Blanche se lit comme suit : « Sa vision, son imagination et sa créativité ont conduit à des inventions qui ont changé et continuent de changer la façon dont le monde communique, ainsi qu’à transformer les industries de l’informatique, de la musique, du cinéma et du sans fil ».

2022 marque la 11e année depuis le décès de Steve Jobs le 5 octobre à l’âge de 56 ans, après avoir mené une longue et dure bataille contre le cancer du pancréas. Il avait démissionné d’Apple seulement six semaines avant sa mort.

Bien qu’il soit considéré comme un visionnaire par de nombreux membres de la communauté technologique, certains voient Steve Jobs comme une figure de division. Il était soit considéré comme un brillant, entrepreneur de génie qui a laissé une marque indélébile sur l’industrie technologique grâce aux produits que son entreprise a conçus et développés sous sa direction, ou il était considéré comme un homme tyrannique et manipulateur qui était terrible pour ceux qui l’entouraient et qui abandonnaient sa fille.

Les prix seront remis à la Maison Blanche le 7 juillet 2022. L’administration Biden n’a pas révélé qui recevra le prix de Jobs. Cependant, il est susceptible d’être collecté par l’épouse de Steve Job depuis 20 ans, Laurene Powell-Jobs.

