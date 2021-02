Steve Harvey se fait troller épiquement par la réponse du plateau de jeu ‘Family Feud’

Steve Harvey est un bon sport, mais en tant qu’hôte de « Family Feud », en particulier lundi dernier, il devrait l’être. L’une des questions du sondage portait exclusivement sur lui et a jeté beaucoup d’ombre dans sa direction.

Surtout sur ses erreurs passées!

Steve Harvey l’a bien pris quand une catégorie a pris une tournure sombre sur lui. Youtube

« Nommez quelque chose que Steve Harvey a eu plus d’un, » Harvey lut la question à haute voix.

Maintenant, cela aurait pu être lié à n’importe quoi. Mais le n ° 6 du tableau (sur sept réponses) a clairement transpercé Harvey au plus vite: « Bloopers / Misread Cards ».

Whoa, c’est rugueux.

Et si vous ne savez pas pourquoi, voici l’histoire: bien que Harvey puisse parfois mal interpréter une carte sur « Feud » au cours des 10 années et plus qu’il anime, il a fait les gros titres en 2015 lorsqu’il a lu le mauvais gagnant de Miss Univers concours. En organisant ce concours, il avait dit que Miss Colombie, Adriana Gutierrez était la gagnante et qu’elle avait la couronne, la ceinture et les fleurs présentées avant que les choses ne soient réglées. (La gagnante: Miss Philippines, Pia Alonzo Wurtzbach.)

Malgré le flub, il a continué à accueillir les concours de Miss Univers, mais en 2019, il y avait confusion sur un gagnant du concours de costume national et la femme qui se tenait à côté de lui sur scène, Miss Malaisie, qui a été identifiée à tort comme la gagnante. (Par coïncidence, comme en 2015, Miss Philippines était la vraie gagnante.)

Blâmant le prompteur, il a dit à l’époque: « Vous devez tous arrêter de me faire ça. Je sais lire. »

«Maintenant, ils essaient de le réparer maintenant», continua-t-il. «Voyez? C’est ce qu’ils m’ont fait en 2015 – ils m’ont joué court comme ça.

Dans l’épisode de lundi de « Feud », toute la catégorie était un catalogue des échecs de Harvey, des pertes et une réponse très déroutante. Il a facilement reconnu qu’il avait eu plusieurs femmes (trois) et enfants (sept), des emplois (innombrables) et des costumes (il a toujours été un habilleur chic). Nous devons applaudir le comédien pour l’avoir pris sur le menton au nom de la comédie.

«Feud», après tout, est une excellente plate-forme pour l’agression de Harvey et la réponse bizarre ou risquée occasionnelle d’un concurrent.

Mais il y a une réponse qui nous déroutait autant qu’elle semblait dérouter Harvey et son public: quatre répondants au sondage ont dit «mains».

Mains? Exact, mais … vraiment?

« Qui sont ces quatre personnes? » Harvey a demandé à son public. « De quoi parlent-ils? »

Nous pourrions avoir besoin d’une enquête complète pour comprendre cette question particulière!