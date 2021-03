Steve Harvey dit qu’il a «  essayé de ne pas aimer  » le petit ami de sa fille, Michael B.Jordan

Essayez comme il pourrait ne pas le faire, Steve Harvey est tombé amoureux de Michael B. Jordan.

La plus jeune fille du drôle, Lori Harvey, sort avec Jordan, et le comédien dit que c’est la vraie affaire.

« Vous savez quoi? J’ai essayé de ne pas l’aimer », a plaisanté Harvey dans l’épisode de lundi de« The Ellen DeGeneres Show », tout en mélangeant son humour caractéristique avec une évaluation élogieuse de la star de« Creed ».

Malgré tous ses efforts, Harvey, qui a donné à Jordan le sceau d’approbation lors d’une apparition sur « Jimmy Kimmel Live! » le mois dernier, a déclaré la star de « Black Panther » ne semble pas avoir de faiblesses flagrantes.

«J’ai essayé de trouver quelque chose qui ne va pas avec lui que je pourrais creuser et partir … parce que je me suis débarrassé de tous. Tous », a-t-il dit. «Certains d’entre eux se sont faufilés dans la porte arrière sur moi et ont duré beaucoup plus longtemps que je ne le souhaitais.

« Mais ce type est un type vraiment bien, mec. C’est l’un des plus gentils gars, mec. J’ai rencontré son père. Je me suis assis avec lui. Nous avons parlé pendant des heures. Je ne trouve rien de mal. avec lui. J’espère.

Le couple a semblé confirmer les rumeurs selon lesquelles il s’agissait d’un article, saupoudrant leurs flux Instagram respectifs de photos d’eux ensemble.

La star de « Family Feud », 64 ans, a déclaré qu’il avait croisé les doigts avec sa fille et Jordan est là pour le long terme.

«J’espère que cela durera parce que c’est un gars vraiment, vraiment bon, mec», a-t-il déclaré. «Et je ne peux pas lui crier. La plupart des gars, je dis que je peux sauter dessus et les sortir, mais il ressemble juste à un vrai cul en train de s’éclater, alors j’espère juste qu’ils réussiront.

DeGeneres a réitéré que Jordan est «un bon gars» et qu’il est peut-être dans la vie du comédien depuis longtemps.

«Oh, mon Dieu, espérons-le», dit-il en baissant la tête et en faisant rire.

