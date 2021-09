Steve From Blue’s Clues livre un beau message au public de l’émission qui a grandi

Ce fut un moment absolument déchirant lorsque Steve Burns est parti en tant qu’hôte de Les indices du bleu en 2002 pour aller à l’université.

Cependant, l’acteur a stupéfait tout le monde avec une nouvelle vidéo publiée par Nickelodeon expliquant pourquoi il est parti.

Vêtu d’un pull rayé revisité, l’ancien animateur est apparu de manière plutôt inattendue et a demandé : « Salut, tu as une seconde ?

« Vous vous souvenez quand nous étions plus jeunes, nous avions l’habitude de courir et de traîner avec Blue, de trouver des indices, de parler à M. Salt, de paniquer à propos du courrier et de faire toutes les choses amusantes ?

« Et puis un jour, je me suis dit : ‘Oh, devine quoi ? Grosse nouvelle… je m’en vais’. »

Steve a reconnu que même s’il avait dit à ses jeunes fans qu’il n’était parti qu’à l’université, il n’est pas revenu avant « comme, très longtemps ».

« Est-ce qu’on peut juste parler de ça ? » dit-il dans la vidéo.

Il a dit qu’aller à l’université était une période vraiment incroyable pour lui car cela lui donnait l’espace et le temps de développer sa vie en dehors de la série qui faisait de lui un nom connu.

Puis il a abordé l’idée que ses fans dans les années 90 et 2000 seraient tous grands maintenant.

Crédit : Nick Jr

« Regardez tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez accompli pendant tout ce temps », a-t-il déclaré.

« Et c’est juste… c’est tellement incroyable, n’est-ce pas ? Je veux dire, nous avons commencé avec des indices et maintenant c’est quoi ? Des prêts étudiants, des emplois et des familles, et cela a été un peu difficile, vous savez ? Je sais tu sais.

« Je voulais te dire que je n’aurais vraiment pas pu faire tout ça sans ton aide. Et en fait, toute l’aide avec laquelle tu m’as aidé quand nous étions plus jeunes m’aide encore aujourd’hui, en ce moment. Et c’est super cool .

« Je suppose que je voulais juste dire qu’après toutes ces années, je ne t’ai jamais oublié. Jamais. Et je suis super content que nous soyons toujours amis. »

Sans surprise, le message sincère et franc a mis tout le monde en pièces.

Après avoir tourné plus de 100 épisodes pour Les indices du bleu, Steve a admis qu’il avait besoin de faire d’autres choses dans la vie et c’est pourquoi il est parti juste après le début du siècle.

Dans une interview après son départ de l’émission pour enfants, il s’est également exprimé sur le vieillissement devant la caméra.

« Je savais que je n’allais pas faire de la télévision pour enfants toute ma vie, principalement parce que je refusais de perdre mes cheveux dans une émission télévisée pour enfants, et ça allait très vite », a-t-il déclaré.

Il a finalement été remplacé par l’acteur Donovan Patton, qui a réussi à décrocher le rôle du frère à l’écran de Steve sur 1 500 autres candidats.