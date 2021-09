Steve Coogan incarnera Jimmy Savile dans un nouveau drame de la BBC

Le compte a été écrit par Neil McKay (Voir No Evil: The Moors Murders) et se concentrera sur l’ancien Haut de la pop présentateur et comment il a pu commettre ses crimes odieux pendant des décennies sans se faire prendre.

Ses crimes n’ont été révélés qu’après sa mort en 2011, lorsque des centaines de survivants se sont courageusement manifestés pour partager leurs histoires sur les abus qu’ils ont subis de sa part.

Parlant de la mini-série, les producteurs ont déclaré qu’ils travaillaient avec les personnes directement concernées pour s’assurer que l’histoire est racontée avec « sensibilité et respect ».

Coogan a déclaré que ce n’était pas un rôle facile à assumer, mais qu’il sentait qu’il en avait besoin.

Il a déclaré dans un communiqué : « Jouer Jimmy Savile n’était pas une décision que j’ai prise à la légère.

Crédit : PA

« Neil McKay a écrit un scénario intelligent abordant avec sensibilité une histoire horrible qui, aussi déchirante soit-elle, doit être racontée. »

La réalisatrice Sandra Goldbacher a déclaré qu’il s’agissait de donner une voix aux survivants.

« Le compte est une occasion unique de donner une voix aux survivants de Savile, les personnes qui ont inspiré ce projet », a-t-elle déclaré.

« Je suis sûr que la puissante performance de Steve Coogan en tant que Savile créera un débat sur la façon dont le culte de la célébrité l’a caché à l’examen. »

Au cours de sa carrière, qui l’a vu faire chevalier en 1990, Savile a pu agir en toute impunité, les survivants n’ayant personne vers qui se tourner.

Crédit : PA

En 2016, une enquête indépendante a révélé que la BBC avait raté des occasions d’arrêter les abus « monstrueux » de Savile car il existait une « culture de la peur ».

Dans une déclaration l’année dernière annonçant le drame, la BBC a déclaré : « Savile, un showman excentrique, le plus jeune de sept frères et sœurs, a utilisé son implication dans plusieurs organisations, tels que les hôpitaux, les prisons, les associations caritatives et la BBC, pour légitimer lui-même.

« Le drame explorera la façon dont il a utilisé la fumée et les miroirs pour dissimuler ses méfaits. »

Le contrôleur dramatique de la BBC, Piers Wenger, a déclaré que le nouveau la série ne avoir l’intention de sensationnaliser ces crimes‘, mais au lieu de ‘donner la parole à ses victimes‘.

Crédit : PA

Wenger a dit : « Nous travaillerons avec les survivants pour nous assurer que leurs histoires sont racontées avec sensibilité et respect et pour examiner les institutions auxquelles Jimmy Savile était associé et les circonstances dans lesquelles ces crimes ont eu lieu.

« Le théâtre a la capacité de s’attaquer aux vrai vie sujets et examiner l’impact d’un crime sur ses survivants et quelles leçons peuvent être apprises pour empêcher que cela ne se reproduise. »

Producteur exécutif Jeff Pope ajouté que c’est ‘une histoire qui doit être racontéed’, ajoutant : « Nous devons comprendre pourquoi un homme comme Jimmy Savile a semblé rester à l’abri pendant si longtemps d’un examen minutieux et d’une enquête criminelle. »