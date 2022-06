Steve Coogan a fait l’impression de Partridge que tout le monde voulait après avoir été aperçu en train de regarder Paul McCartney à Glasto

Steve Coogan faisait partie des milliers de fans qui regardaient Sir Paul McCartney à Glastonbury – et il a donné aux téléspectateurs à la maison l’impression d’Alan Partridge qu’ils voulaient tous. Vérifiez le ici:

La BBC a rencontré Coogan à Worthy Farm, où il faisait partie des foules de fans qui regardaient l’ancien Beatle McCartney entrer dans l’histoire, devenant la plus ancienne tête d’affiche solo du festival.

Et tout comme McCartney est surtout connu pour être un Beatle, Coogan est surtout connu pour être Partridge, et il a fait la chose honorable et a apaisé les téléspectateurs à la maison avec une petite interprétation d’une ligne du personnage très aimé.

L’homme de 56 ans a déclaré: « On a demandé à Alan Partridge: » Quel est votre album préféré des Beatles? ‘. »

Il a donné aux gens ce qu’ils voulaient. Crédit : BBC

Coogan lui-même connaît clairement le groupe emblématique un peu mieux que le disc-jockey basé à Norwich, et il a semblé époustouflé par la performance de Sir Paul.

L’acteur et comédien a été vu coincé dans « Hey Jude », décrivant l’expérience comme « incroyable ».

Il a déclaré: « Je ne sais pas quoi dire, c’est assez écrasant.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre dans le monde qui puisse donner une joie aussi pure aux gens… très, très privilégiés de pouvoir voir ça. »

Vous pouvez voir la référence originale des Partridge Beatles ici :

Coogan était loin d’être le seul à penser à la performance, qui a vu McCartney, 80 ans, comblé d’éloges.

La critique du Guardian a donné à Sir Paul quatre étoiles sur cinq, The Telegraph l’honorant avec une salle comble de cinq sur cinq et suggérant que Glastonbury pourrait devoir être renommé «Maccabury».

Le journal a félicité le musicien pour avoir livré « l’un des sets les plus excitants, édifiants, remplis de banger et étoilés que ce festival de plus de 50 ans ait jamais vus ».

La performance a rendu hommage aux proches et chers aux Beatles, Sir Paul dédiant une chanson à sa femme depuis plus d’une décennie, Nancy, et à l’ancien coéquipier John Lennon, qui a été tué en 1980.

En utilisant une technologie spéciale qui pouvait isoler la voix de Lennon des anciens enregistrements, Sir Paul a pu jouer en duo le morceau des Beatles « I’ve Got A Feeling » aux côtés de son ancien camarade de groupe sur la Pyramid Stage dans le cadre du rappel.