Steve Carell a joué au football contre Chicharito Hernández

Images universelles

le protagoniste de Bureau Il a mené une campagne pour promouvoir son prochain film, Minions 2, en compagnie de stars mexicaines du football.

© GettySteve Carell a montré à quel point il connaissait le football.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Steve Carell effectuer un certain type d’activité physique sportive. En effet, on sait que dans le passé de la star de Bureau il y avait des moments où il se consacrait au hockey sur glace (quelque chose qui a même fini par être vu dans la célèbre sitcom créée par greg daniels). Maintenant, l’acteur a décidé d’affronter l’une des stars du football mexicain, Chicharito Hernándezsur le terrain de jeu.

Dans cette opportunité, Carell il a mis le costume de l’entraîneur et n’était pas l’un des joueurs, même s’il est juste de dire que Chicharito Hernández il a également été présenté comme directeur technique. La vidéo faisait partie de la campagne promotionnelle du prochain film de Carell, Minions 2où il donne la voix au méchant bien-aimé Gru. Justement, ce film est celui qui a donné à l’ancien joueur du Homme Utd à votre équipe.

« Penses-tu vraiment que tu peux me battre avec n’importe quel équipement que je te donne ? »on le voit demander Carell un Chicharito Hernándezqui répond : « Un accord est un accord ». Ensuite, l’acteur Bureau présente ses joueurs, tous des jeunes hommes qui semblent assez doués, tout en dotant son rival d’une équipe composée des adorables créatures jaunes qui l’accompagnent Gru, les minions.

Parmi les plus de 5,5 millions de followers qu’il a Chicharito Hernández sur ton compte Instagramil y avait près de 34 000 aime et près de 200 000 vues le premier jour où il a téléchargé la vidéo sur son compte. « Je l’avais gardé pour vous, et aujourd’hui je peux le partager avec vous ! Faire rêver les grands !a écrit le footballeur dans le post, en plus de rappeler à tout le monde que L’ascension de Grucomme le sera le titre de Minions 2sera présenté en première le 1er juillet.

+La saga animée la plus rentable de l’histoire

Depuis son apparition au cinéma, Mon méchant préféré a une rivalité très marquée avec une autre grande franchise animée : Shrek. Au fil des ans, les productions se sont disputées l’honneur d’être la franchise animée la plus rentable de l’histoire. Actuellement, Mon méchant préféré est celui qui a levé le plus d’argent dans le monde, avec une somme proche de 3 700 millions de dollars (200 millions de dollars de plus que ceux qu’il a Shrek). histoire de jouetquant à lui, pourrait monter dans ce tableau si Année-lumière fonctionne bien et ajoute aux 3 milliards de dollars que la saga de Pixar.

