Steve Buscemi: 5 performances à ne pas manquer

«J’ai toujours voulu être un idiot, c’est dans mon sang. Malheureusement, je ne l’ai pas sur mon visage ». C’est une phrase souvent attribuée à Steve Buscemi, l’un des acteurs les plus intéressants que l’ancienne génération de Hollywood, dont les traits parfaitement reconnaissables recèlent un grand talent pour le drame le plus intense ou la plus absurde des comédies.

Ses apparitions dans les grandes productions cinématographiques sont principalement des rôles de soutien, mais l’acteur parviendrait à trouver dans le cinéma indépendant un refuge dans lequel utiliser tout son potentiel, en particulier dans la cinématographie du frères cohen.

Peut-être qu’il ne sera pas un acteur qui fait partie des favoris des critiques ou des universitaires spécialisés, mais dans chacune de ses participations, aussi brèves soient-elles, il parvient à tirer le meilleur de lui-même, nous montrant qu’il n’y a pas de petits rôles, que des acteurs petits.

1.- Chiens de réservoir (1992)

Les débuts au cinéma de Quentin Tarantino a eu la chance d’avoir un grand nombre de grands noms de l’industrie. « Monsieur Pink», Nom de code de cet esprit criminel rusé, est présenté comme l’un des personnages les plus mémorables de la carrière du réalisateur.

Incontournable la séquence d’ouverture dans laquelle, après un petit-déjeuner entre rires et blagues sur Madone, révèle cyniquement et sans vergogne qu’il ne bascule pas, expliquant les raisons pour lesquelles il n’y croit pas.

2.- Fargo (1996)

Sans aucun doute, l’un des films les plus célébrés par les adeptes de la frères coen. Dans cette comédie noire, un policier enquête sur une série de meurtres après qu’un vendeur de voitures endetté ait décidé d’engager deux criminels pour kidnapper sa propre femme et demander une rançon à son beau-père.

Buscemi pièces Carl showalter, l’un des criminels qui cherche à équilibrer les comptes en attente. Ce ne serait pas seulement l’un des personnages les plus reconnaissables de la carrière de l’acteur, mais cela déclencherait également une série de collaborations constantes avec les cinéastes.

3.-Armaggedon (1998)

Michael Bay Il n’est peut-être pas le cinéaste préféré de quiconque se qualifie de cinéphile, mais c’est certainement l’un de ses meilleurs travaux. Dans un scénario plein de tensions où la fin du monde approche à grands pas, Chien de roche offre cette touche de rire léger qui aide le spectateur à libérer les tensions accumulées.

4.- Le Grand Lebowski (1996)

Nous revenons avec le frères coen avec la performance attachante de Buscemi comme les pauvres Donny Kerabatsos, ami de « The Dude » (Jeff Bridges) et constamment ignoré par Walter, votre partenaire de bowling (John Goodman). Un personnage qui n’a rien à voir avec les enchevêtrements de ses collègues et qui finit par en payer les conséquences.

5.-Boardwalk Empire (2010-2014)

Nucky Thompson Non seulement il est l’un des personnages les plus importants du récent «Âge d’or» à la télévision américaine, mais c’est aussi lui qui a apporté gloire et reconnaissance à la carrière de l’acteur. Quatre nominations pour Golden Globe (dont un a gagné) ils l’ont battu.

Terence hiver, écrivain et producteur de « Le Soprano», Créé pour HBO une vue solide et rafraîchissante sur la ville de Atlantic City dans l’une des périodes les plus fascinantes de l’histoire américaine: les années 1920, pendant la prohibition.