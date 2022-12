Steve Burns doutait que les indices de Blue fonctionnent lors de la première audition de la prémisse

Les indices de Blue peut être l’une des émissions pour enfants les plus réussies de tous les temps, et ce n’est pas quelque chose d’ancien animateur Steve Burns aurait jamais prédit. Créé par Traci Paige Johnson, Todd Kessler et Angela C. Santomero, Les indices de Blue créé pour la première fois sur Nickelodeon en 1996. Burns a été l’hôte original de la série jusqu’en 2002, lorsque Donovan Patton l’a remplacé en tant que Joe. La série s’est poursuivie avec Patton jusqu’en 2006, bien qu’elle ait été relancée sous le nom de Les indices de Blue et vous ! en 2019 avec le nouvel hôte Josh Dela Cruz.





Burns et Patton font des apparitions spéciales dans Les indices de Blue et vous!et les trois hôtes réunis pour le film Paramount+ L’aventure de Blue dans la grande ville. Cela fait partie du succès continu de la franchise, qui a été monumental depuis les débuts de la série en 1996. Cela a été tout un voyage pour Burns, qui réfléchit aux origines de Les indices de Blue dans une nouvelle interview avec People. Il se souvient à quel point il aimait personnellement l’idée de l’émission, mais en même temps, il avait de sérieux doutes sur le fait que la prémisse de l’émission fonctionnerait.

FILM VIDÉO DU JOUR

De l’entretien:

« Je ne pensais pas que cela fonctionnerait du tout. Je pensais que c’était tout simplement trop étrange et trop révolutionnaire, et je ne pensais pas que les enfants répondraient à l’écran de télévision. Ce sont toutes les choses que j’aimais à ce sujet, mais je ne pensais pas qu’ils fonctionneraient. J’en doutais. J’étais sceptique sur le fait qu’ils fonctionneraient. J’ai aimé que ce soit un peu le Spectacle pour enfants Rocky Horror. »

Les indices de Blue était différent des autres programmes pour enfants de l’époque, car il mettait en vedette un humain interagissant avec des personnages animés. Filmer la série de cette façon signifiait que Burns passait des heures devant une caméra avec un écran vert derrière lui. Burns a noté comment la série est devenue n ° 1 malgré sa prémisse inhabituelle et a observé à quel point le tournage du grand spectacle lui semblait toujours « très petit ».

« C’était une télévision profondément bizarre. Puis elle a été diffusée, et elle est immédiatement devenue numéro 1, et elle avait cette portée mondiale et tout… Cela m’a toujours semblé être une expérience très petite et personnelle… C’était moi et un caméra. Et dans mon esprit, c’était moi et une conversation avec un autre être humain. Donc ça m’a toujours semblé très petit. »





Steve est de retour dans l’univers Blue’s Clues

Paramount+

Les brûlures sont parties Les indices de Blue en 2002 pour des raisons personnelles, mais dans une vidéo devenue virale en ligne, il est revenu en tant que personnage de Steve pour parler de sa sortie. Il apparaît également régulièrement dans le Les indices de Blue et vous ! monde, qui comprend un rôle clé dans L’aventure de Blue dans la grande ville. Dans une interview séparée avec Variety, Burns a également décrit comment il aime jouer Steve maintenant plus que jamais, aimant ses apparitions spéciales avec la garde-robe mise à jour du personnage. Comme le dit Burns :

« Je n’ai jamais autant aimé être Steve que maintenant. Je peux porter un trench-coat. C’est comme Grover-meets-Columbo – un personnage de clown. C’est vraiment libérateur en quelque sorte.

Vous pouvez diffuser L’aventure de Blue dans la grande villeainsi que des épisodes classiques de Les indices de Bluesur Paramount+.