Le stéthoscope est un instrument incontournable dans le domaine de la médecine, il permet d’ausculter durant un examen clinique en le plaçant directement sur une partie du buste (thorax, dos…) afin de poser un diagnostic aux patients. Les médecins utilisent plusieurs sortes de stéthoscopes, on retrouve souvent les stéthoscopes de la marque Spengler et ceux de la marque Littmann.

Comment choisir au mieux son stéthoscope ?

Le stéthoscope est composé de plusieurs parties (la lyre, la tubulure et le pavillon ), chaque partie a son importance dans la qualité et le confort procuré lors de l’auscultation et il s’agit de :

La lyre

La lyre est la partie supérieure du stéthoscope, faite principalement de métal, elle est composée à son tour de :

Deux embouts articulés qui permettent l’écoute des bruits en les mettant dans les oreilles, la lyre des stéthoscopes de la marque Spengler possède des embouts souples qui garantissent un certain confort à l’écoute, les embouts sont plus durs sur les stéthoscopes de la marque Littmann.

possède des embouts souples qui garantissent un certain confort à l’écoute, les embouts sont plus durs sur les stéthoscopes de la marque Littmann. Deux tubes métalliques articulés qui propagent les bruits de la tubulure jusqu’aux embouts articulés.

Le ressort de lyre, c’est lui qui maintient les embouts dans les oreilles du médecin.

La tubulure

La tubulure est la partie qui transmet le son du pavillon à la lyre, on peut retrouver une double tubulure dans certains stéthoscopes (stéthoscope de type rappaport de la marque Spengler), cela offrira une transmission du son supérieure par rapport aux stéthoscopes qui possèdent une simple tubulure (stéthoscopes de la marque Littmann) cela divisera le son et aura donc une perte de puissance.

Le pavillon

Il est l’élément le plus important du stéthoscope, c’est grâce à la membrane située en dessous du pavillon que sont captées les vibrations sonores émises par le corps. Le pavillon est déterminant dans l’utilisation et le choix de votre stéthoscope. En effet, certains stéthoscopes possèdent une membrane capable à la fois de capter les vibrations à hautes et à basses fréquences.

Ce genre de pavillons est souvent utilisé chez les cardiologues afin d’écouter les souffles et les battements du cœur en fonction de la pression exercée sur le pavillon. Il existe aussi des stéthoscopes à membrane ovale qui permettent de capter les vibrations dans les parties les plus difficiles d’accès.

Les stéthoscopes Spengler possèdent deux pavillons, chaque pavillon possède l’une des caractéristiques citées plus haut, ce qui offre une utilisation polyvalente, les stéthoscopes Littmann eux, possèdent un pavillon monobloc pour une utilisation unique, mais coûtent moins cher. Ils sont utilisés par les médecins généralistes, à vous de choisir le stéthoscope qui convient à votre domaine.

Les stéthoscopes électroniques, tout savoir

Tout comme le tensiomètre, le stéthoscope a lui aussi eu le droit à sa version électronique, elle ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de médecine. L’une des premières nouveautés est l’enregistrement en temps réel des bruits sur ordinateur grâce au bluetooth, cela permet de réécouter et d’analyser les bruits à l’aide de logiciels.

La seconde nouveauté est l’amplification des sons enregistrés, la plupart des stéthoscopes électroniques amplifient jusqu’à 18 fois la puissance des vibrations, les stéthoscope électroniques de Littmann eux, amplifient jusqu’à 24 fois la puissance des vibrations sonores, cela permet d’éviter les pertes de bruit afin de poser le diagnostic le plus précis possible. Les dernières nouveautés sont les nombreux modes et fonctionnalités ajoutés, on retrouve notamment :

L’affichage de la pulsion cardiaque, idéal quand on est cardiologue.

Un pavillon modulable pour une utilisation dans tous les domaines et pour toutes sortes de patients, (par exemple : il y’a des pavillons en forme de cloche qui sont utilisés pour les adultes tout comme pour les enfants).

Une bague anti-froid pour le confort de vos patients.

Si vous êtes un étudient ou un jeune diplômé en médecine, il est préférable pour vous d’opter pour l’achat d’un simple stéthoscope afin d’apprendre les bases ou vous perfectionner dans l’auscultation, nous vous conseillons de vous tourner vers les stéthoscopes de la marque Spengler.

Ils offrent les meilleures options pour ce genre de stéthoscopes. Si vous êtes déjà docteur et que vous voulez des diagnostics de plus en plus précis lors de vos auscultations, les stéthoscopes électroniques Littmann sont la meilleure option.