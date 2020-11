Steppenwolf se prépare pour la bataille dans un nouveau look à la Justice League de Zack Snyder

Nous avons un nouveau regard sur Steppenwolf de Zack Snyder’s Ligue de justice. C’était il y a exactement trois ans aujourd’hui que Ligue de justice est sorti en salles. Snyder a décidé de célébrer l’occasion, et plus encore sa prochaine version de l’adaptation de DC Comics, avec une nouvelle bande-annonce en noir et blanc, ainsi que cette nouvelle image du personnage méchant. L’image nous donne notre meilleur aperçu de la refonte, ce qui est assez différent de ce que le public a vu lorsque le film est sorti pour la première fois en salles.

Zack Snyder a partagé l’image sur le site de réseautage social Vero. Il a été publié en prévision de la nouvelle bande-annonce, en plus de la promotion d’un événement en direct organisé par le cinéaste. Comme nous pouvons le voir, Steppenwolf a fait peau neuve, avec une nouvelle armure et un look menaçant. De nombreux fans ont contesté le look des méchants en 2017 Ligue de justice. Le personnage, joué par Ciaran Hinds, a été radicalement changé par Joss Whedon, qui a pris le relais après que Snyder ait quitté le projet. Les réécritures et les reprises de Whedon ont considérablement changé la direction créative du projet. Le look de Steppenwolf inclus.

Plusieurs questions demeurent quant à la manière dont Steppenwolf sera utilisé dans The Snyder Cut. Dans la version du film actuellement disponible, il est le principal antagoniste. Cependant, Darkseid, qui avait été taquiné dans Batman v Superman: l’aube de la justice, apparaîtra dans la version de Zack Snyder, qui sortira en mini-série sur HBO Max l’année prochaine. Une autre note importante est que Snyder dit que nous n’avons vu qu’environ un quart de ce qui se terminera dans sa version, quand tout sera dit et fait. Cela signifie que nous pourrions voir beaucoup plus de Steppenwolf, même avec Darkseid faisant son chemin dans le giron du DCEU.

Ligue de justice a rencontré des réactions mitigées lors de sa sortie originale. Le film de super-héros a été un désastre financier pour Warner Bros., en grande partie à cause du budget massif de 300 millions de dollars résultant des nombreuses reprises. Suite à sa sortie, les fans ont commencé à demander au studio de « sortir le Snyder Cut » en ligne. La campagne était implacable. En fin de compte, Zack Snyder est revenu pour terminer ce qu’il avait commencé. On dit que Warner Bros dépensera environ 70 millions de dollars pour achever le projet. L’espoir semble être que cela aidera à attirer des abonnés à HBO Max, qui est en concurrence avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney + dans le jeu de streaming.

Une partie du budget impliquait une semaine de reprises, qui ont ramené Ben Affleck dans Batman, Ray Fisher dans Cyborg, Amber Heard dans Mera et plus encore. Le Joker de Jared Leto s’est également joint à l’amusement, ce qui était assez surprenant, car il n’était pas présenté dans le film original. Henry Cavill n’est pas revenu en tant que Superman pour les reprises. Zack Snyder’s Ligue de justice n’a pas encore de date de sortie fixée, mais il arrivera dans le courant de 2021 sur HBO Max. Assurez-vous de vérifier la nouvelle photo par vous-même, qui a été initialement partagée sur Vero de Zack Snyder.

