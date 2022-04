Stephen Root signe toujours des agrafeuses Red Swingline grâce à l’espace de bureau

Pour le meilleur ou pour le pire, Espace de bureau reste le rôle auquel Stephen Root est le plus associé. Bien qu’il ait continué à apparaître comme des dizaines d’autres personnages au cinéma et à la télévision depuis 1999, on se souvient encore affectueusement de Root pour avoir joué Milton, un solitaire doux de plus en plus frustré par son travail. Il aime particulièrement son agrafeuse Swingline rouge, dévastant Milton lorsque son patron (Gary Cole) la lui prend de force.

Root a récemment abordé Espace de bureau pour une nouvelle interview sur Le spectacle Rich Eisen. On lui a demandé s’il était vrai que les fans continueraient à lui faire signer des agrafeuses rouges Swingline, soit en personne, soit en les lui envoyant par la poste, comme cela a été la rumeur. Root a confirmé que c’était vrai, car il a signé beaucoup plus d’agrafeuses qu’il ne peut même en compter. Ce n’est pas seulement des fans mais aussi des membres de l’équipe sur différents plateaux qu’il va aussi, avec Espace de bureau étant un film si populaire à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est tellement vrai, c’est effrayant… Maintenant, à ce stade de ma carrière, il n’y a pas un plateau sur lequel je ne vais pas qui n’ait pas une boîte d’agrafeuses prête à signer pour l’équipe. Ils m’enverront des agrafeuses à signer, j’en signerai quelques-unes. Mais je dois dire que peu importe ce que j’ai fait dans ma carrière, chaque fois que quelqu’un m’arrête dans la rue, c’est Office Space. »

Root révèle également comment quatre agrafeuses Swingline ont été utilisées pour filmer le film. Deux ont été détruits pendant la production pour être utilisés pour la fin lorsque le personnage de Ron Livingston trouve une agrafeuse dans les restes brûlés de son ancien immeuble de bureaux. Il ne reste que deux de ces accessoires réels, le scénariste-réalisateur Mike Judge gardant l’un et Root prenant naturellement l’autre.

« Nous en avions quatre. Nous en avons brûlé deux dans le film. Mike en a pris un, et j’en ai volé un. Alors, j’ai le mien. J’en ai un, au-dessus d’un beurrier, au-dessus de ma télé. »

Ces jours-ci, Stephen Root peut être vu dans la série à succès HBO Barry





HBO

Stephen Root travaille fréquemment avec de nombreux rôles où vous pouvez voir l’acteur sur grand et petit écran. L’un de ses rôles récents les plus acclamés est dans la série à succès HBO Barry aux côtés de Bill Hader et Henry Winkler. Son rôle dans la série a valu à l’acteur vétéran une nomination aux Primetime Emmy Awards.

Pendant ce temps, Root pourrait faire équipe avec Mike Judge pour un roi de la colline la relance. Root a précédemment exprimé Bill Dauterive et d’autres personnages de la série originale et il est présumé qu’il reviendrait pour le redémarrage qui serait en cours. Root apparaît également dans un épisode de la série Disney+ Le livre de Boba Fett avec ses autres rôles télévisés récents, notamment Succession, Angle mortet Blade Runner : Lotus noir. Son travail cinématographique récent comprend Quilles, La Tragédie de Macbethet À Leslie.





Jensen Ackles devient poilu pour les garçons dans les images de Soldier Boy

Lire la suite





A propos de l’auteur