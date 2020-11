Stephen Lang dit que Don’t Breathe 2 est sa propre chose

Ne respire pas 2 arrive enfin l’année prochaine, mais ne vous attendez pas à une répétition du premier film. Ceci, selon la star Stephen Lang, qui reprendra son rôle d ‘«aveugle» du thriller d’horreur de 2016. Même si beaucoup reste mystérieux, Lang dit que la suite est vraiment sa propre chose.

Stephen Lang fait actuellement la promotion d’un type de projet très différent; son nouveau livre pour enfants, Le champ de blé. Lors d’une récente interview, l’acteur a été interrogé sur la suite à venir, qui a terminé le tournage en octobre. Le film a réussi à filmer pendant la quarantaine, ce qui est un accomplissement en soi. Comme Lang l’a expliqué, à certains égards, les protocoles de santé et de sécurité adoptés sur le plateau ont joué en sa faveur en tant qu’acteur. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«C’est un rôle extrêmement isolant. Je passe beaucoup de temps juste avec moi, de toute façon. Et je suppose que d’une manière perverse, cela a en fait joué le rôle.

Pour le moment, tracez les détails pour Ne respire pas 2 rester entièrement caché. L’original était centré sur un trio de voleurs qui ciblent le personnage de Stephen Lang, pensant que cela facilitera le score. Ils finissent par se tromper complètement à ce sujet. Même s’il ne pouvait pas entrer dans les détails, Lang a promis que le public aurait quelque chose de nouveau cette fois-ci.

« Je ne me suis jamais éloigné d’une scène sur ce sentiment comme si nous avions laissé quelque chose sur la table là-bas. Nous nous sommes vraiment efforcés d’en tirer tout ce que nous pouvions. Il a une très grande parenté avec le premier film, mais à bien des égards, en dans tous les cas, c’est vraiment son truc. «

Don’t Breathe a été produit par Sam Raimi et réalisé par Fede Alvarez. Cette fois, Rodo Sayagues fera ses débuts en tant que réalisateur. Sayagues a co-écrit l’original aux côtés d’Alvarez. La suite est en développement depuis 2016, peu de temps après la sortie du premier film. Parce que le personnage de Stephen Lang est un homme de peu de mots, ils ont collaboré et affiné tout ce qu’il fait à l’écran dans la suite, jusqu’au dernier grognement.

« Nous débattons, négocions et massons chaque mot, chaque phrase, chaque grognement. Nous avons tous du plaisir à le faire, car nous aimons travailler ensemble. Dans la vie de tous les jours sur le plateau, j’ai beaucoup contribué à il. »

Don’t Breathe a été un succès majeur au moment de sa sortie. Surfant sur une vague de critiques très positives, le thriller a rapporté 157 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget de moins de 10 millions de dollars. Ce niveau de rentabilité garantissait presque qu’une suite se produirait. Il a juste fallu un peu de temps pour y parvenir. Ne respire pas 2 est actuellement prévu pour sortir en salles le 13 août 2021. Cependant, comme nous l’avons vu ces derniers mois, beaucoup de choses pourraient changer d’ici là. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

