Stephen King révèle préférer le streaming à la télévision traditionnelle

L’auteur d’horreur acclamé Stephen King est actuellement l’un des écrivains américains qui a reçu le plus d’adaptations de son travail tout au long de sa carrière, dont les romans et nouvelles ont généré un nombre incroyable de productions pour le cinéma, la télévision et même le monde de la bande dessinée.

Bien que King n’ait pas hésité à rester critique à l’égard de certaines de ces adaptations, il est également apparu en tant que collaborateur, soit sur la série dramatique policière «Mr. Mercedes »ou le long métrage« Un bon mariage », la plus récente de ses œuvres étant le scénario de l’adaptation de« Lisey Story ».

« Lisey’s Story » mettra en vedette Julianne Moore exclusivement pour la plate-forme Apple TV + dans le rôle d’une femme veuve aux prises avec la perte de son mari (Clive Owen), un écrivain acclamé qui, deux ans après sa mort, devient la cible d’un dangereux harceleur obsédé par son travail.

King était en charge de l’écriture des huit scripts qui composent l’adaptation de son roman publié en 2006, qui a JJ Abrams comme producteur dans une série qui explore le thème du traumatisme familial, en plus d’être considéré par l’auteur comme son œuvre préférée. de fiction parmi tous ceux qui ont écrit.

Ce serait dans une récente conversation avec Variety dans laquelle Stephen King exprime sa joie des adaptations de son travail qui ont atteint les services de streaming, exprimant qu’il les préfère à celles qui ont atteint la télévision par câble.

«Je n’ai pas à me soucier de couper les choses pour les adapter ou de les finir pour qu’ils puissent avoir leurs publicités Prilosec. C’est un long livre, mais Dieu merci pour le streaming car vous avez la chance de raconter une histoire avec un peu plus de nuance, un peu plus de texture », a commenté King.

C’est totalement immersif de travailler sur une série. Et si vous prenez le temps, vous y mettrez votre cœur et votre âme.

La profondeur des personnages est un thème qui a conduit Stephen King à ne pas être d’accord avec certaines adaptations acclamées de son travail. Un exemple clair a été ses commentaires contre « The Shining », la bande de Stanley Kubrick dans laquelle il accuse que Jack Torrance n’a aucun arc narratif. De toute évidence, ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons King travailler sur une série en streaming sur son travail.