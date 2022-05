Stephen King révèle pourquoi il préfère le remake de Firestarter à l’original

Une nouvelle adaptation de Stephen King Allume feu joue simultanément dans les salles et sur Peacock. Pour ceux qui ne le savent pas, l’histoire tourne autour d’un père qui essaie de protéger sa fille, qui peut mettre le feu avec son esprit, des autorités gouvernementales. Comme beaucoup d’histoires de King, le livre qui a inspiré le film met en scène un enfant doté de pouvoirs.

La première adaptation cinématographique a fait ses débuts en 1984 et mettait en vedette un jeune Drew Barrymore dans le rôle du talentueux Charlie. Les critiques et les fans ont fait des comparaisons entre la nouvelle version et le film original de 1984. En parlant à Vanity Fair, King a expliqué les raisons pour lesquelles il pense que le remake est supérieur à la première adaptation.

Stephen King aimait que le père soit plus honnête







King a apprécié que l’acteur qui joue le père dans le remake soit plus honnête que celui de l’original. Il expliqua:

« Si vous comparez David Keith à Andy McGee [in the 1984 film] et Zac Efron [in the new Firestarter], je pense qu’Efron gagne la bataille parce qu’il semble beaucoup plus intelligent et qu’il ment beaucoup moins au gamin aussi. Dans la version originale Allume feu film il y a beaucoup de, ‘Oh, Charlie, tout va bien se passer.’ Il n’y a rien qui me fait autant grincer des dents que de mentir à un enfant. Ce personnage, cette itération d’Andy McGee, ne fait pas ça. Je pense que Zac Efron a fait un travail formidable. C’est une partie très adulte. Et il a réussi. »

Contrairement au premier film, le personnage d’Efron ne ment pas à son enfant. King a beaucoup apprécié la performance de l’acteur. De plus, l’écrivain a aimé le casting de Michael Greyeyes pour le personnage Rainbird. Roi a dit :

« J’ai lu le scénario à l’avance et je me suis dit, d’accord, ce qu’ils ont fait ici, c’est qu’ils ont concentré l’histoire et en ont fait une histoire de famille. Et j’adore ça. Ils ont gardé les rythmes majeurs de l’histoire et remercient Dieu, ils ont trouvé un vrai Amérindien pour jouer John Rainbird. C’était un pas dans la bonne direction. Il est plutôt bon. Il y a beaucoup plus d’authenticité dans cette performance. C’est une performance intérieure et puissante.

De plus, King a noté qu’il avait été agréablement surpris par l’utilisation des pouvoirs d’Andy pour un impact positif. King a évoqué une scène violente dans le livre qu’il aurait aimé voir dans le film. Il a discuté :

« Parfois, les gens du cinéma imaginent des choses et vous dites: » J’aurais aimé faire ça. Dans ce film, Andy devient une sorte de conseiller pour essayer de dissuader les gens de leurs mauvaises habitudes. Et il le fait en les « poussant ». Il y a une femme au début qui fume, et il la dissuade. C’était un très bon tour de sa part. D’un autre côté, il y avait une scène dans le livre qui n’est pas dans le film où il a poussé un gars à mettre sa main dans une poubelle et à l’allumer. Ça aurait été génial . »

Il y avait un aspect réconfortant dans le personnage d’Efron. Il a aidé d’autres personnes qui ont fait face à de mauvaises situations dans leur vie. C’était quelque chose que King pouvait apprécier.

Allume feu joue dans les théâtres et sur Peacock maintenant.





