Stephen King révèle le film si terrifiant qu’il n’a pas pu finir

Après un peu plus de quatre décennies à terrifier les lecteurs du monde entier avec ses histoires et romans troublants, le célèbre écrivain Stephen King, auteur d’ouvrages essentiels dans la littérature d’horreur contemporaine tels que « The Shining » ou « Salem’s Lot », ou a offert ses impressions sur le bande que vous avez trouvée si terrifiante qu’il vous a été difficile de la terminer.

Durante una reciente entrevista que King realizó para la serie documental de Eli Roth “History of Horror” (vía Dread Central), el autor de “It” señaló a la cinta de 1999 “The Blair Witch Project” como una que resultó ser demasiado intensa pour lui.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le troisième volet de « A Quiet Place » a déjà été écrit

Réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, « The Blair Witch Project » a été un grand succès devant la critique et le box-office mondial avec la collecte de 250 millions de dollars (avec un budget de moins de 500 000), pointé du doigt comme responsable de la relance le genre des « found Footage », influençant de manière significative des films comme « Cloverfield » et « Paranormal Activity ».

Une partie du succès de « The Blair Witch Project » était due à sa campagne marketing élaborée, qui présentait le film au Sundance Film Festival comme « Documentary », une étiquette très efficace compte tenu de son intrigue: quatre étudiants en cinéma qui affluent vers les Black Hills à Burkittsville dans le Maryland pour démasquer la légende de la « Blair Witch ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Daniel Craig se prépare pour le tournage de « Knives Out 2 »

« La première fois que je l’ai vue, elle était à l’hôpital et elle était défoncée », a déclaré King. « Mon fils a apporté une cassette VHS et a dit ‘Tu vas regarder ça.’ Au milieu, j’ai dit ‘Éteindre, c’est trop bizarre.’ À cette époque, l’auteur avait été victime d’un accident au cours de l’été 1999, lorsqu’un conducteur l’avait heurté avec sa camionnette alors qu’il marchait sur le bord de la route.

Cet événement n’a heureusement pas eu de conséquences fatales dans la vie de Stephen King, mais il aurait affecté en quelque sorte le ton sur lequel se déroulent ses histoires depuis lors, en plus du fait qu’à cette époque il devait utiliser des médicaments à usage hospitalier. . À plusieurs reprises, Stephen King a distingué le film comme l’un de ses favoris dans le genre de l’horreur.