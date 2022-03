Stephen King ramène le personnage de M. Mercedes, Holly Gibney, dans un nouveau spin-off

Comme de nombreux fans de Stephen King s’y attendaient, l’auteur a révélé qu’on n’avait pas vu le dernier de son personnage Holly Gibney, l’enquêtrice aux capacités d’observation uniques introduite dans M. Mercedes et est réapparu dans L’étranger et sa suite romanesque. Dans une récente apparition en podcast, l’écrivain prolifique a révélé qu’il venait de terminer le travail sur un prochain roman qui s’appellera simplement Holly, et verra le personnage pleinement étoffé à part entière. Déjà apparu dans les séries télévisées de M. Mercedes et L’étrangeril est probable que nous verrons sa dernière apparition se diriger également dans cette direction dans un avenir pas trop lointain.

King est apparu sur le casting de The King et a révélé que le roman de Holly était déjà terminé, ce qui verrait probablement le livre sortir au début de l’année prochaine après son prochain roman Fairy Tale. Expliquant son obsession pour le personnage de Holly, King a déclaré: «Je ne pourrais jamais laisser Holly Gibney partir, du M. Mercedes livres. Je veux dire, elle était censée être un personnage ambulant et elle a en quelque sorte volé le livre et volé mon cœur et donc… Je viens de terminer un roman qui s’appelle houxet tout est là, mec.

M. Mercedes a duré trois saisons et était basé sur la trilogie de romans comprenant M. Mercedes, Finders Keeperset Fin du tour de garde, qui retrace l’histoire du détective à la retraite Bill Hodges et de sa détermination à traduire en justice le psychopathe Brady Hartsfield. Holly Gibney est apparue dans un rôle de soutien dans la trilogie, aidant Hodges dans ses tentatives d’empêcher Brady de commettre d’autres atrocités, ce qui a commencé par lui écraser une foule de personnes dans une Mercedes, d’où le titre du premier livre.





À l’écran, M. Mercedes a fonctionné de 2017 à 2019, mais est récemment passé au streaming sur Peacock et a vu une augmentation du nombre de nouveaux téléspectateurs. Dans la série, Holly a été jouée par Justine Lupe, tandis que le personnage a été radicalement changé dans son apparition dans la série HBO basée sur L’étranger, quand elle a été jouée par Cynthia Erivo. On disait à l’époque que Les étrangers le showrunner Richard Price voulait changer le nom du personnage, car il ne garderait pas la continuité avec M. Mercedesmais King a insisté pour que le nom reste intact.

M. Mercedes et The Outsider ont remporté de grands succès pour King et se sont davantage penchés sur sa fiction policière que sur l’horreur pure et simple







En 2020, King a déclaré publiquement qu’il souhaitait que Holly Gibney soit une vraie personne et a déclaré à l’origine que le personnage lui avait volé le cœur. Cela explique probablement à la fois pourquoi King ne voulait pas que son nom change en L’étranger, et aussi pourquoi il a continué à écrire sur elle depuis. Sa dernière apparition était dans une nouvelle solo dans son Si ça saigne collection, qui était une suite directe de L’étranger.





M. Mercedes a été adapté pour la télévision avec David E. Kelley assumant le côté lourd des tâches d’écriture et Jack Bender réalisant. Mettant en vedette Brendan Gleeson dans le rôle principal de Bill Hodges, la série devait initialement mettre en vedette Anton Yelchin dans le rôle de Brady Hartsfield, mais après la mort prématurée de l’acteur, le rôle a été repris par Penny Dreadful’s Harry Treadaway. La série a été un succès auprès des critiques et ayant un pied solide dans la trilogie de romans de King, elle est restée concentrée jusqu’à sa conclusion. À bien des égards, on pourrait en dire autant de L’étrangerqui a frappé HBO en 2020, qui a suivi de près le roman de King, et grâce aux performances de Ben Mendelsohn, Jason Bateman et de Cynthia Erivo susmentionnée, l’émission a atteint un taux d’approbation de 91% sur Rotten Tomatoes.





Avec King qui ramène maintenant Holly Gibney dans un nouveau roman, et l’intérêt pour son travail toujours à son plus haut niveau, avec son dernier roman Billy Summers ayant déjà été choisi pour une adaptation télévisée par JJ Abrams, il est certain que nous verrons le personnage faire une autre apparition à la télévision dans les prochaines années.





