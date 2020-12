Stephen King parle de son adaptation télévisée préférée

Les histoires et romans de Stephen King ont réussi à terrifier et captiver des millions de lecteurs à travers le monde pendant un peu plus de 40 ans, plus de temps qu’il n’en faut pour générer un nombre écrasant d’adaptations pour le cinéma et la télévision, qui ont réussi à devenir des icônes la plupart du temps de la culture populaire.

De tous les projets qui ont atteint la télévision jusqu’à présent, Roi note que son favori incontesté est « Tempête du siècle», Une mini-série en trois parties diffusée pour la première fois en 1999.

Bien que beaucoup puissent considérer ce choix comme quelque peu vague, puisqu’il n’est pas basé directement sur une histoire ou un roman déjà publié, le fait qu’il ait lui-même écrit le scénario est plus que suffisant pour le considérer comme faisant partie de son travail, il existe donc. raison pourquoi Roi J’ai encore de bons souvenirs de la production.

Roi partagerait quelques mots à ce sujet dans une récente interview avec le New York Times: «C’est mon préféré de tous. j’ai aimé Colm Feore comme Linoge, et j’ai adoré l’histoire. Ils l’ont filmée à Southwest Bay Maine pendant la saison hivernale et il y avait de la neige, vous avez donc eu la sensation de ce blizzard incroyable et les gens ont été pris dedans. Ils ont fait un excellent travail. »

La mini-série raconte comment une petite communauté Maine est au milieu d’une puissante tempête de neige dans laquelle la glace, la neige et les basses températures ne seront pas la seule chose que la tempête apporte avec elle, tandis qu’un homme mystérieux nommé André Linoge vient en ville.

Alors que la ville cherche un moyen de résister aux intempéries, Lonoge commence à révéler certains des secrets parmi ses habitants, provoquant la dissidence et la suspicion parmi tous, affirmant que, s’ils lui donnent ce qu’il demande, il partira. Cependant, ce que cet homme étrange demande, c’est qu’ils lui donnent l’un des enfants de la communauté pour qu’il puisse l’élever comme son propre fils.

Dans la plupart des adaptations de ses œuvres, Roi il a tendance à s’éloigner du développement de projets, même si parfois le travail des cinéastes parvient à le surprendre définitivement, comme dans le cas de «Le stand». La série de CBS All Access a son propre fils, Joe Hill, dans le cadre de la table des écrivains. En outre, Roi aurait écrit le dernier épisode de la production.