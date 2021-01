Stephen King et ses chansons préférées de tous les temps

Stephen King Il pourrait bien être le romancier le plus populaire de tous les temps, contribuant au genre de horreur avec plusieurs des titres les plus reconnaissables qui ont été adaptés au cinéma et à la télévision en fonction de son travail, parmi lesquels, ‘The Shining’, ‘Pet Sematary’, entre autres.

Maintenant, nous explorons une ancienne interview de Roi pour le programme Radio de la BBC 6, ‘Écrivains de livres brochés’, où les écrivains sont interrogés sur leurs sujets favoris.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Stephen King parle de son adaptation télévisée préférée

La liste des sujets favoris de Roi Il contenait certains des plus grands noms du rock comme AC DC, à qui Roi décrit comme « le meilleur groupe de Roche et blues de tous les temps », en plus de choisir de la musique pays de John Mellencamp.

Cependant, l’un des moments forts de l’entrevue a été le moment où Roi Il a déclaré: «L’une des questions les plus importantes qui définissent une personne est:Beatles ou Des pierres? », Que l’écrivain déciderait immédiatement en sélectionnant le sujet du Pierres qui roulent, ‘Danse petite soeur’ parmi vos favoris.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez le lien entre ‘The Stand’ et ‘The Shining’

Nous vous laissons la liste des Chansons préférées de Stephen King:

‘Lèvre supérieure rigide’ – AC / DC

‘At the Hop’ – Danny et les juniors

« Maisons roses » – John Cougar Mellencamp

‘La nouvelle fille à l’école’ – Jan et Dean

‘Dance Little Sister’ – Rolling Stones

« C’est comme ça que je l’aime » – KC & the Sunshine Band

‘Dirt Water’ – Les Standells

‘Louie Louie’ – Les Kingsmen

‘Il est venu du ciel’ – Credence Clearwater Revival

« Homme agent secret » – Johnny Rivers

« Anarchie au Royaume-Uni » – Sex Pistols

‘Aiguilles et épingles’ – Les chercheurs

‘SOB’ – Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes

‘My Sharona’ – Le talent