Stephen King et JJ Abrams développent une nouvelle série

En plus de s’occuper de ses romans et recueils de nouvelles, Stephen King poursuivra ses collaborations avec le cinéaste et producteur exécutif JJ Abrams, qui a supervisé la production de « L’histoire de Lisey« Adaptation dans une mini-série de l’un de ses romans les plus personnels pour la plateforme Apple TV +.

Grâce à une récente apparition à l’événement TCA, roi a révélé qu’il était en pourparlers avec Abrams pour travailler sur une éventuelle série d’anthologies d’horreur. Bien qu’il n’y ait pas de détails sur la question de savoir si ce projet potentiel adapterait certains de ses travaux précédents, l’auteur a assuré que cela serait lié à des «petites horreurs».

«J’ai beaucoup parlé avec JJ Abrams sur une possible série d’anthologies sur les petites horreurs », a commenté King (via The Wrap). « Nous sommes vraiment entrés et nous nous sommes salis à ce sujet et nous avons discuté de choses qui faisaient vraiment peur. » Les collaborations entre l’auteur et le cinéaste ont été réalisées grâce à «Mauvais robot», La maison de production de Abrams.

En 2016, la première de « 11.22.63”, Minisérie exclusive du catalogue de Hulu inspiré du roman publié en 2011, dans lequel roi mettre de côté son horreur habituelle pour livrer un récit de voyage dans le temps dans lequel un homme cherche à empêcher l’assassinat du président John F. Kennedy.

Abrams a également été producteur exécutif de la série annulée de « Château de Pierre», Dont le concept promettait des saisons avec des histoires indépendantes dans lesquelles chacun avait des éléments et des personnages de différents récits que King a écrits tout au long de sa carrière.

«J’ai eu une relation créative avec JJ Abrams datant de Perdu, lorsque Divertissement hebdomadaire il nous a réunis et nous avons dû parler de ce programme », a commenté l’auteur. «Certains d’entre nous sont allés voir un film d’horreur et je suis resté en contact avec JJ depuis »

roi a également fait des commentaires positifs sur l’organisation de Mauvais robot, concluant qu’il aime vraiment travailler avec la société de production. « L’histoire de Lisey», Leur plus récente collaboration, devrait sortir l’été prochain.