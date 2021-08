Stephen King donne son sceau d’approbation au remake de Firestarter de Zac Efron

Aussi improbable que cela puisse paraître, il y a quelque chose qui relie Stephen King et Zac Efron. Ces dernières années, les deux semblent avoir connu une renaissance, King voyant plus que jamais ses œuvres adaptées pour la télévision et le cinéma, tandis qu’Efron a époustouflé le public dans Le plus grand showman et a continué à assumer des rôles assez charnus par rapport à ses jours pleins d’entrain dans Lycée : La comédie musicale. Maintenant, les deux se réunissent avec Efron dans la nouvelle adaptation de Allume feu, le roman de King de 1980 qui a déjà été adapté au cinéma, et il semble que King ait déjà exprimé ses sentiments à ce sujet.

La première traduction du roman en film a été réalisée en 1984 par Mark L Lester. Le film était un récit fidèle du livre sur une jeune fille aux capacités pyrocinétiques et avait une forte distribution de Drew Barrymore, comme la fille en question, Martin Sheen, Art Carney, Louise Fletcher et George C Scott. Bien que le film raconte l’histoire de King à la lettre, il manquait juste quelque chose à la narration, et cela signifiait que le film était un peu à plat. Un remake est en développement depuis 2017 par Blumhouse, mais il n’a commencé à vraiment avancer que l’année dernière.

La nouvelle adaptation a un scénario du co-scénariste de Blumhouse Halloween tue, et par tous les comptes, il a reçu le sceau d’approbation par le roi. Alors que de nombreux auteurs chanteront volontiers les louanges de n’importe quel vieux scories basées sur l’un de leurs livres, King a toujours été prêt à appeler quelque chose qui ne l’intéresse pas beaucoup – nous connaissons tous ses sentiments à propos de l’attitude de Kubrick. Le brillant, droite? Cependant, comme la série de son M. Mercedes trilogie, et la récente prise fantastique sur L’étranger, il semble que jusqu’à présent, King a aimé ce qu’il a vu de la Allume feu scénario.

Le tournage du film est déjà en cours et le producteur Jason Blum a parlé à CinemaBlend de la production alors qu’il était sur la piste de promotion pour le prochain La purge pour toujours. Avec Blumhouse cherchant à vraiment ramener à la maison leur amour de Stephen King, avec un remake de Christine et une adaptation de la nouvelle Le téléphone de M. Harrigan actuellement en préparation, c’est en parlant du premier de leurs films King que Blum a mentionné avoir parlé avec l’auteur de la nouvelle version du film.

« Allume feu, vous savez, (rires) c’est un meilleur livre qu’un film il y a toutes ces années, mais c’était juste une si bonne idée, et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Et je ne voudrais pas le faire à moins que la même chose [as The Purge and James DeMonaco], à moins que – soit dit en passant, nous ne pouvions pas le faire à moins que – Stephen King soit d’accord avec ça. Mais il nous a donné notre bénédiction, et cela m’a donné la confiance nécessaire pour penser : « Eh bien, essayons. » Alors j’espère qu’il aimera. Il a aimé le scénario, alors j’espère qu’il aimera le film. »

Le remake met en vedette Zac Efron dans le rôle d’Andy McGee, un père qui doit sauver sa fille pyrokinétique, tandis que Ryan Kiera Armstrong joue sa fille, anciennement le rôle de Drew Barrymore. L’histoire voit le couple s’enfuir d’une agence gouvernementale appelée The Shop en raison des capacités psychiques de pyrokinésie de la fille. Les chasser est le mercenaire psychotique John Rainbird, joué par Michael Greyeyes, qui veut la fille pour ses propres moyens. À la manière typique de King, l’histoire se poursuit jusqu’à sa conclusion violente, mais comme de nombreuses adaptations du travail de King apportent des modifications à leurs bobines finales, nous devrons simplement voir à quel point cette version suit le roman original de King. Cela nous vient de CinemaBlend.

Sujets : allume-feu