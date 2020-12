Stephen Jackson déchire James Harden pour «  Chasing Rappers  » et avoir baisé l’entraîneur noir

James Harden fait tout ce qu’il peut pour être échangé hors de Houston, y compris faire la fête avec Lil Baby au lieu de se diriger vers la pré-saison.

Le basketteur devenu commentateur Stephen Jackson a déchiré Harden pour avoir forcé la main des Rockets.

Jackson pense que Harden recherche une situation similaire à laquelle il a vécu sous son ancien entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni, qui, selon Jackson, n’a jamais fait jouer la défense à Harden. Jackson a également critiqué Harden pour avoir baisé le nouvel entraîneur des Rockets, Stephen Silas.

« Quel type de mec êtes-vous? Les Rockets ont enfin un jeune entraîneur noir – un jeune entraîneur noir a une opportunité – et vous ne voulez pas vous présenter au camp, » dit-il. «Tu ne veux pas jouer pour lui. Comment ça? Et tu te demandes pourquoi chaque fois qu’un entraîneur noir trouve un travail, ils le mettent dans une situation de connerie.

Regardez ce que vous faites … Ce qu’un vrai ferait, c’est aller jouer pour cet entraîneur noir et lui donner une belle apparence et construire avec John Wall et DeMarcus Cousins ​​- certains vrais », a-t-il ajouté.« Mais de toute évidence, vous voulez chasser les rappeurs. . «