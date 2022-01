Stephen Hawking aurait 80 ans : c’est ainsi qu’Eddie Redmayne et Benedict Cumberbatch l’ont interprété

in

IMAGES UNIVERSELLES

Ce sont les deux films idéaux pour se souvenir du scientifique. Ainsi, les acteurs britanniques ont décrit l’astrophysicien qui a laissé un message inspirant avec son travail.

© GettyStephen Hawking, le scientifique qui a tout changé.

Un jour comme aujourd’hui 80 ans un esprit brillant est né : Stephen Hawking. Le physicien théoricien et vulgarisateur scientifique britannique a été touché par la sclérose latérale amyotrophique dès le plus jeune âge. Malgré cela, il a su devenir l’un des visages de la science, laissant une message inspirant à voir sur grand écran. Parmi les films idéaux pour se souvenir de lui à son époque, l’interprétation de Eddie Redmayne Oui Benedict Cumberbatch. Ici, nous les passons en revue!

Le deuxième d’entre eux est aujourd’hui l’une des figures les plus importantes de l’univers cinématographique Marvel. Mais en réalité, elle est devenue célèbre dans un rôle très différent. Allé avec Colportage, le film diffusé à la télévision pour le BBC, quand l’acteur a donné vie à l’astrophysicien représentant ses premières années à l’université de Cambridge, la recherche de ce qui allait devenir sa théorie principale et le combat contre sa maladie.

Sous la direction de Philippe Martin et le scénario de Pierre moffat, le film a valu à Cumberbatch une nomination pour BAFTA comme meilleur acteur. C’était la première fois qu’un interprète remplissait ce rôle complexe. Après le décès de Hawking le 14 mars 2018, la célébrité a déclaré : «Je porte un toast aux étoiles pour célébrer sa vie. Je me sens très chanceux d’avoir pu rencontrer un si grand homme, dont la profondeur se reflétait à la fois dans son œuvre et dans sa personne”.

Cependant, le film qui s’est vraiment démarqué de ceux qui abordaient cette question était La théorie du tout, connu en Amérique latine sous le nom La théorie de tout. L’équipe dirigée par le directeur James Marsh et le scénariste Anthony McCarten, a sommé Eddie Redmayne d’incarner le physicien théoricien. D’après les mémoires de Jane Hawking, elle était candidate à cinq Prix ​​de l’Oscar, prenant le protagoniste celui de Meilleur acteur de 2014.

Une statuette plus que méritée après que l’interprète ait représenté la vie du cosmologue depuis que la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est arrivée pour tout changer. Avec le départ de Hawking, Redmayne a assuré : «Nous avons perdu un esprit vraiment merveilleux, un scientifique incroyable et l’homme le plus drôle que j’ai eu le plaisir de connaître”.

