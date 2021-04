Stephen Graham a été repéré sur le tournage de Peaky Blinders

Bonne nouvelle pour les fans de Peaky Blinders et Stephen Graham – l’acteur a été aperçu sur le plateau lors du tournage de la sixième saison à venir de la série .

À moins que Graham ne soit accidentellement tombé sur le plateau alors qu’il avait l’air un peu pire pour l’usure, nous allons prendre un coup de pied et dire que nous sommes joli sûr qu’il fait une apparition dans la série.

L’acteur de 47 ans – célèbre pour ses rôles dans C’est l’Angleterre, Ennemis publics et série cinq de Ligne de conduite – a été photographié en costume d’époque aux côtés de l’acteur Cillian Murphy, qui joue Tommy Shelby.

Dans un autre des clichés, on dirait que Graham fait une pause et se réchauffe, car il est tout enveloppé dans une longue veste grise à bulles.

Nous ne savons pas quel rôle Stephen prend et malgré les spéculations en cours sur le fait qu’il reprenne son Boardwalk Empire rôle de gangster Al Capone, cette idée a déjà été arrêtée par Knight.

« Parce que c’est un champ de mines une fois que vous entrer dans les gangsters de Chicago. Je me réfère à lui la dernière série, mais je ne voulais pas entrer dans cela.

«Le nombre de personnes qui sont venues nous voir pour y participer est assez étonnant, et de très bonnes personnes. Donc, ce que j’ai essayé d’éviter auparavant, c’est d’en faire un endroit pour la célébrité – vous savez, parce que je pense que c’est assez distrayant parfois. «

Le tournage de la sixième et dernière saison a commencé en janvier après avoir été suspendu en mars dernier.

Le producteur exécutif, Caryn Mandabach, a confirmé l’annonce et a déclaré aux fans: « Avec nos merveilleux partenaires solidaires de la BBC et de Netflix, nous avons travaillé avec diligence pour nous assurer de pouvoir remettre Peaky en production en toute sécurité; la sécurité de nos acteurs et de notre équipe. est toujours notre priorité.