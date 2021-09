Stephen Bear semble prétendre qu’il a une énorme fortune en Bitcoin – mais les gens constatent une bévue claire

Etienne Ours semble prétendre qu’il a fait une énorme fortune Bitcoin, mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux pensent qu’ils l’ont grondé.

Star de la télé-réalité Ours, qui présenté sur Naufragé, Ex sur la plage et le 18e séries de Célébrité Grand Frère, a posté une photo de ce qui ressemble à un crypto-monnaie portefeuille, l’écriture sur Twitter: « Continuez« , ajoutant un emoji au visage suffisant.