Stephen Amell reviendra en tant que Arrow dans The Flash Finale

L’acteur Stephen amell reviendra sous le nom d’Oliver Queen/Green Arrow dans la dernière saison de la série »Éclat », rôle avec lequel il a joué dans la populaire série »Arrow ». « Dès que notre dernière saison a été annoncée, nous savions que nous voulions que Stephen revienne et reprenne son rôle emblématique d’Oliver Queen », a déclaré le producteur exécutif. Eric Wallace.

« Après tout, c’est Oliver qui a initialement lancé Barry Allen sur son chemin héroïque. C’est pourquoi tout le monde dans Team Flash était si convaincu qu’il était important de créer un moment de boucle avec le retour d’Oliver dans la dernière saison de The Flash ».

La dernière apparition d’Amell en tant que Arrow était dans l’épisode « Criss on Infinite Earths: Part Three », qui a été créé en décembre 2019 sur The CW.

Cela pourrait aussi vous intéresser : les avez-vous déjà vus ? Quels ont été les 3 séries et films les plus populaires sur Netflix en 2022

L’annonce du retour d’Amell est intervenue après qu’il a été confirmé que david ramsey, Keiynan Lonsdale Oui Sendhil Ramamurthy Ils reprendront également leurs rôles respectifs du Arrowverse pour la saison 9 de »The Flash ». Bien que l’intrigue reste encore secrète, il a été dit que son apparition serait un épisode spécial épique mais émouvant pour tous les fans.

»C’est tout pour dire ‘merci’ à tout le monde d’avoir regardé et soutenu notre émission pendant neuf merveilleuses années. Nous avons hâte que tout le monde voie à nouveau Grant et Stephen sauver le monde ensemble. Et oui, il y aura des sensations fortes, des frissons et des larmes », a déclaré Wallace à propos du prochain épisode.

Ça pourrait aussi vous intéresser : The Last of Us : Jensen Ackles voulait jouer dans la série HBO







Alors que les fans d’Arrowverse seront naturellement ravis de voir Barry Allen (Grant Gustin) et Oliver Queen travailler ensemble pour la première fois depuis Crisis on Infinite Earths, l’épisode 9 offrira également aux fans d’Arrow la chance de revoir Green Arrow et John Diggle (Ramsey) de retour ensemble à l’écran pour la première fois depuis la finale de la série Arrow.

Le neuvième et dernier épisode de »The Flash » sera diffusé sur The CW le 8 février.