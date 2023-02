Stephen Amell avait une demande de retour pour la dernière saison de The Flash

Oliver Queen s’adaptera à nouveau sur The CW pour la dernière course de Barry Allen, mais seulement pour une bonne raison.

Le 8 février, The CW commencera à diffuser la dernière saison de Le flash, qui clôturera un cycle pour le réseau et sa relation avec DC Comics. Bien que Superman et Loïs se poursuivra, depuis la fin de Flèche en 2020, l’univers télévisuel des personnages de bandes dessinées a diminué jusqu’à ce que seul Barry Allen de Grant Gustin reste debout.





Le départ du Scarlet Speedster représente tout un événement pour le soi-disant Arrowverse, et tout le monde veut faire partie de sa dernière course. Y compris Stephen amell, qui reviendra en tant qu’Oliver Queen dans un épisode spécial. Cependant, l’acteur avait une demande très spéciale de retour, comme l’a révélé le showrunner Eric Wallace à TVLine :

« J’ai appelé Greg et lui ai dit : « J’ai une idée folle. Et si Oliver Queen revenait… » et j’ai présenté l’histoire. Il m’a dit : « J’adore, laisse-moi appeler Stephen. » Alors il a appelé Stephen, puis m’a rappelé : « Stephen adore ça ! Parlez-lui, présentez-lui l’idée. » J’ai donc téléphoné à Stephen – et tout cela se passe en l’espace de 18 heures, remarquez – et je l’ai expliqué. Il a dit: « J’adore ça. Mais pouvons-nous faire cette chose supplémentaire…? » » Wallace a continué à expliquer comment Amell voulait faire un scénario spécifique. « ‘Faisons ça! C’est fantastique.’ Et l’appel s’est terminé par [Amell saying], ‘Je suis partant. Faisons en sorte que cela se produise.’ C’est arrivé aussi vite. »

Amell fera une apparition dans l’épisode 9, où nous verrons également John Diggle de David Ramsey et Wally West de Keiynan Lonsdale, alliés des deux héros tout au long de leur histoire.





Que va-t-il se passer dans la neuvième saison de The Flash ?

La dernière saison aura lieu peu de temps après la guerre contre le Negative Reverse-Flash, ce qui signifie que de nouveaux ennemis seront à l’affût. Pour les affronter, Barry doit faire équipe avec des alliés improbables pour sauver Central City dans une dernière course et être gravé à jamais dans l’histoire de DC Comics.

Dans le premier épisode, Barry et Iris sont coincés dans la boucle qui se répète encore et encore le même jour, et ils vont devoir trouver un moyen de s’en échapper tandis qu’une nouvelle menace s’abat sur Central City, comme d’habitude.

Pendant ce temps, la version cinématographique du personnage présentera son aventure solo cette même année, de la main d’Ezra Miller et de l’Argentin Andy Muschietti dans Le flash. Ce film représentera le redémarrage du DCU, permettant à James Gunn de prendre le relais suite à la conclusion du DCEU initial.