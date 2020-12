Stephen A. Smith refuse de s’excuser auprès de Baker Mayfield

Stephen A. Smith n’était pas d’humeur très excusée ce matin.

Stephen A. Smith a toujours été l’une des personnalités les plus polarisantes des médias sportifs grâce à ses prises de vue impétueuses et à son refus d’admettre qu’il a tort. Smith est également devenu un mème vivant car beaucoup de ses clips ont été réutilisés de manière assez hilarante. En fait, si vous êtes un utilisateur fréquent de Twitter, vous avez probablement entendu parler de Stephen A. Smith’s Burner, un compte dédié à la publication de tout ce que Stephen A. a lié. Smith a été assez critique à l’égard du quart-arrière des Browns Baker Mayfield au cours des dernières années et, bien que Baker ait eu un énorme match de quatre touchés lors d’une victoire contre les Titans hier, il ne semble pas que Smith ait intérêt à s’excuser. Malgré la fiche de 9-3 des Browns, Smith était catégorique sur le fait que le quart ne lui en avait pas assez montré et qu’il devra faire ses preuves au cours de la dernière partie de la saison. « Il a battu Houston, 10-7. Il a battu les Eagles de Philadelphie. Il a complété 60 et 54 pour cent de ses passes dans ces matchs, et il a battu Jacksonville avant le Tennessee hier », a expliqué Smith avant d’appeler l’admission de Max Kellerman que Mayfield est moyen . « Il y a des matchs au programme contre Baltimore, contre les Giants. Voyons ce qu’il fait. » Avec les séries éliminatoires à l’horizon, les Browns ressemblent à une équipe destinée à surprendre les gens, et si Mayfield peut gagner un match éliminatoire, Smith aura certainement des excuses à faire. Nick Cammett / Diamond Images via