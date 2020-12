Stephen A. Smith annonce une nouvelle aventure Disney

Il semble que Disney offre à Stephen A. un tout nouveau spectacle.

Stephen A. Smith est l’un des plus grands noms de tous les médias sportifs et chaque fois qu’il passe à la télévision, vous savez qu’il va faire des commentaires hilarants. Smith ne se soucie pas de savoir qui il offense avec ses opinions, et il s’est également avéré assez sans excuse, même lorsqu’il se trompe. Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, Smith continue de gagner grâce à son méga-accord chez ESPN. L’année dernière, Smith a cessé de faire son émission de radio et depuis, les fans se demandent s’il obtiendrait un jour une autre émission. Eh bien, il semble que cette question ait reçu une réponse, car aujourd’hui, Smith s’est rendu sur Twitter avec une annonce. Dans le tweet ci-dessous, Smith révèle que Disney l’a fait appel à une toute nouvelle émission ESPN +, qui sera hébergée en studio. Le nom du spectacle n’a pas encore été révélé et pour l’instant, il n’y a aucun détail en dehors du fait que le salon de chaussures a lieu. Malgré cela, Smith est quelqu’un qui se targue d’être divertissant, il n’est donc pas surprenant qu’on lui demande de faire une émission à une telle échelle. Restez à l’affût des mises à jour sur cette nouvelle entreprise, car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Mitchell Leff / BIG3 /