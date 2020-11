Stephanie ne veut pas être la «  Sugar Mama  » de Ryan dans la saison 8

Les fans du populaire TLC Fiancé de 90 jours La franchise n’est certainement pas étrangère à regarder des relations avec de grands écarts d’âge se dérouler à l’écran. Sur la prochaine huitième saison de Fiancé de 90 jours – qui sortira sur TLC le dimanche 6 décembre à 20 h HNE – la différence d’âge de 25 ans d’un couple international pourrait jouer un rôle dans leurs problèmes relationnels.

Fiancé de 90 jours La star de la saison 8, Stephanie, est originaire de Grand Rapids, MI. Elle a 52 ans, tandis que son fiancé, Ryan – qu’elle a rencontré dans son pays d’origine, le Belize – n’a que 27 ans.

Qui sont Stephanie et Ryan?

Stephanie est une femme d’affaires prospère, ayant dirigé deux entreprises de spa au cours de sa carrière. Mais selon Nicki Swift, la vie professionnelle bien remplie de Stéphanie n’a pas laissé beaucoup de temps pour l’amour ou le mariage. En fait, le Fiancé de 90 jours La star n’a jamais été dans une relation à long terme avant maintenant.

Entrez Ryan, que Stéphanie a rencontré sur la plage pendant ses vacances venteuses au Belize. Ryan et Stephanie ont immédiatement ressenti des étincelles et le couple est rapidement entré dans une romance chaude et lourde. Ils ont décidé de se marier peu de temps après leur première rencontre – et le reste est l’histoire des visas K-1.

Ryan et Stephanie sur «90 Day Fiancé» | TLC

Les singeries coquettes de Ryan ont inquiété sa future mariée

Malgré l’intense chimie de Stephanie et Ryan, leurs différences d’âge et de revenu pourraient entraîner des problèmes dans leur relation.

Ryan a continué à flirter avec les femmes à la fois en ligne et hors ligne, ce qui inquiétait sa fiancée ainsi que sa famille et ses amis à la maison. Alors que le futur mari de Stéphanie insistait sur le fait qu’il s’amusait, elle n’était pas si sûre de pouvoir lui faire pleinement confiance. Compte tenu de leur écart d’âge, elle n’était pas non plus sûre qu’il allait vraiment s’installer pour le moment.

De plus, Stephanie a commencé à aider financièrement Ryan presque immédiatement après le début de leur relation. Elle a acheté des cadeaux coûteux pour lui et pour les membres de sa famille, en plus de payer le loyer de certains de ses proches. Sur Fiancé de 90 jours saison 8, Stephanie a commencé à craindre que Ryan ne l’utilise pour de l’argent et une carte verte.

Stephanie craignait de devenir la « Sugar Mama » de Ryan

Le dernier TLC Fiancé de 90 jours aperçu a présenté le plus gros problème entre Ryan et Stephanie: l’argent. Dans une discussion FaceTime, Ryan a demandé à Stephanie d’apporter encore plus de cadeaux de luxe avec elle lorsqu’elle lui a rendu visite au Belize.

«Combien de montres, ma chérie, veux-tu que je t’apporte?» a demandé à Ryan une Stephanie à l’air résigné.

« Peut-être deux autres de celles que vous m’avez déjà reçues, et ensuite vous pouvez apporter le reste pour les gars », a dit Ryan à sa future mariée, comme si elle l’avait fait plusieurs fois auparavant.

«J’ai l’impression que je suis en quelque sorte devenue une maman de sucre», a déclaré Stephanie aux producteurs de TLC à contrecœur.

Ryan est loin d’être le premier Fiancé de 90 jours star d’être soupçonné d’avoir utilisé son partenaire pour quelque chose – que ce «quelque chose» soit l’apparence, l’âge, le sexe, l’argent, un passage à la télé-réalité ou un visa. Fiancé de 90 jours les fans devront simplement se connecter et voir si leur relation est la vraie affaire ou simplement une farce.